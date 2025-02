A- A+

CORPO HUMANO Saiba como eliminar o CC durante as ondas de calor; especialista ensina O verão e as altas temperaturas aumentam o suor e consequentemente aquele cheiro desagradável debaixo das axilas

Verão e ondas de calor aumentam os casos de suor excessivo entre as pessoas, também chamado de hiperidrose, a condição é caracterizada pela produção excessiva de suor, afeta significativamente a qualidade de vida e pode ter um impacto psicológico profundo. E, consequentemente, vem aquele odor característico e desagradável nas axilas, popularmente conhecido como CC, mas que na realidade é chamado de bromidrose.

Essa condição é caracterizada pelo mau odor corporal, causado pela decomposição do suor por bactérias presentes na nossa pele, mas o que podemos fazer para diminuir ou extinguir com este tipo de cheiro?

— Quem tem cheiro muito intenso precisa ir ao dermatologista. As medidas básicas é a higienização, ou seja, lavar as axilas. Seja com um sabonete antibacteriano, desodorante, depilando ou deixando os pelos aparados — afirma o dermatologista Antonio D’Acri, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro (SBDRJ).

Segundo o especialista, as pessoas não necessitam passar o desodorante várias vezes durante o dia ou até mesmo tomar banho ao longo do dia, apenas um banho pela manhã lavando todas as áreas bem e passando um desodorante forte e que tenha proteção, é o suficiente.

O médico especialista em dermatologia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e pós-graduado pela Universidade de Michigan, nos EUA, Alan Ost, explica que o caso é bastante comum durante o verão e que a cada ano que passa costuma crescer mais entre crianças, adolescentes na puberdade e jovens adultos.

— Há três pilares para o tratamento, o primeiro é o uso de desodorantes e antitranspirantes que vão conter substâncias antibacterianas e vão neutralizar os odores; outro pilar é controlar a hiperidrose com desodorantes a base de cloreto de alumínio, por exemplo — diz Ost.

Por último, é controlar a colonização bacteriana utilizando um sabonete antisséptico a base de triclosan, por exemplo, um antimicrobiano sintético que pode ser encontrado em diversos produtos de higiene pessoal.

— Dependendo de como estiver o cheiro podemos prescrever antibióticos tópicos para o paciente passar em casa para melhorar ou diminuir a colonização bacteriana — explica.

