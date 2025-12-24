A- A+

RECIFE Saiba como está o trânsito na Ponte Giratória nesta quarta-feira (24), véspera de Natal Ponte Giratória foi reinaugurada na terça-feira (23)

O trânsito está fluindo com tranquilidade na Ponte 12 de Setembro, mais conhecida como Ponte Giratória, na manhã desta quarta-feira (24), véspera de Natal, um dia após o equipamento ser reinaugurado. O fluxo de carros nos dois sentidos é baixo.

Esse equipamento foi liberado para circulação de pedestres e veículos, após mais de dois anos de obras estruturais por conta de danos severos serem identificados. Ele liga o bairro de São José ao bairro do Recife e é uma importante via para quem deseja ir para o Marco Zero ou deseja sair do centro da capital para a Zona Sul.

Viaturas da Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) estão no local para orientar os condutores.

Esquema de trânsito

Como durante a obra de requalificação da ponte a região no entorno recebeu dois novos equipamentos que aumentaram a circulação de pessoas e veículos, quem vem pelo Cais de Santa Rita em direção ao Bairro do Recife terá duas opções: a primeira é seguir em frente pela Ponte Giratória e pela Avenida Alfredo Lisboa.

A segunda é fazer o giro à esquerda na Avenida Martins de Barros e acessar a ponte Maurício de Nassau.

Já a opção para quem circula pelo Cais da Alfândega ou Rua Madre de Deus é pegar a Ponte Giratória para ir à Zona Sul ou Zona Oeste, seguir pela Avenida Martins de Barros e fazer o retorno antes da Avenida Nossa Senhora do Carmo e ir pelo Cais de Santa Rita.

