Prevenção Saiba como evitar acidentes elétricos em períodos chuvosos Desde a última quarta-feira (14), a Região Metropolitana do Recife tem sofrido com as fortes chuvas

As chuvas seguem caindo no Recife e em toda Região Metropolitana, desde a noite da última quarta-feira (14). Durante esse período, alagamentos, raios, quedas de árvores entre outros acontecimentos comuns durante tempestades e ventanias foram enfrentados pelos pernambucanos. Todos esses eventos podem interferir diretamente na rede elétrica.

Por esse motivo, a Neoenergia alerta que é necessário ficar atento, por exemplo, aos efeitos dos raios. A descarga atmosférica pode causar perturbações na rede de energia, além de comprometer as instalações das residências.

Confira algumas dicas de segurança para dias de chuva:

Casa segura



Redobrar a atenção quanto a presença de umidade nas paredes que tenham circuitos elétricos e/ou tomadas também é importante. Caso perceba qualquer sinal desse tipo, o seguro é não tocar nelas nem conectar eletroeletrônicos em tomadas instaladas no local, evitando assim o risco de choque elétrico.

Cuidados em alagamentos



Alguns locais sofrem com as enchentes e alagamentos, situações que podem prejudicar a rede elétrica e colocar em risco a segurança das pessoas. Nesses casos, a primeira atitude é desligar o disjuntor. Isso deve acontecer assim que a pessoa perceber os primeiros sinais de alagamento na casa. Logo em seguida, deve desconectar todos os eletrônicos e eletrodomésticos da tomada, mantendo-os a uma distância segura da água.

O alerta acontece quando o disjuntor estiver numa área já alagada. Nesse caso, a distribuidora deve ser acionada imediatamente através da Central de Relacionamento com o Cliente da Neoenergia, pelo número 116. Quando o serviço for restabelecido, o ideal é que um profissional qualificado avalie a rede elétrica da residência antes de religar o disjuntor.

Lidando com o choque elétrico



Mesmo com todos os cuidados, um acidente pode acontecer. Então, como proceder nessa hora? A primeira atitude é desligar a fonte de energia que está causando o choque elétrico. Logo depois, afaste a vítima da fonte do choque, mas jamais toque nela diretamente. O recomendado é afastá-la utilizando materiais como plástico, tecidos grossos, borracha ou madeira. Em seguida, chamar o serviço oficial de socorro e manter a calma até a chegada dos profissionais.

Confira mais algumas dicas da Neoenergia para manter a segurança durante o período de chuvas:



- Evite ficar em áreas descampadas (abertas) como campos de futebol, piscina, lagos, lagoas, praias, ou próximo a árvores, postes, mastros e locais elevados. Recomenda-se ficar dentro de casa ou em local abrigado durante a chuva;

- Não ligue equipamentos elétricos se você estiver molhado ou descalço;

- Em caso de choque elétrico dentro de casa, desligue IMEDIATAMENTE o disjuntor;

- Desconecte das tomadas, com segurança, os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo usados;

- Se perceber que as paredes da casa estão úmidas, evite o contato com elas e não ligue equipamentos

elétricos em tomadas instaladas ali, pois elas podem ser fonte de choques (veja dica acima) e mau funcionamento de equipamentos;

- Não seque roupas na parte de trás da geladeira. Isso representa risco de choque elétrico e pode danificar o equipamento;

- Ao ar livre, sempre mantenha distância da rede elétrica, independente se estiver chovendo ou não;

- Não fique debaixo de árvores e/ou estruturas metálicas durante temporais com raios e, em casa, evite o contato com objetos com estrutura metálica como fogão, canos etc., sobretudo se a casa estiver em campo aberto;

- Não realize serviços como instalação ou manutenção de antenas em locais onde o risco de exposição aos raios seja maior;

- Não instale, desligue ou remova antenas se estiver chovendo. Se sua antena cair sobre a rede ou próximo a ela, nunca tente segurá-la ou recuperá-la;

- Caso encontre um fio caído, jamais se aproxime e ligue imediatamente para a Neoenergia, no 116.

