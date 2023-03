Saiba como evitar choque elétrico em máquina de lavar

A- A+

A morte de uma mulher de 29 anos, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, vítima de choque elétrico ao usar uma máquina de lavar, no último sábado (11), chamou atenção para o uso correto do equipamento, com o objetivo de prevenir ocorrências similares.

"É muito mais a questão de comportamento. Dos eletrodomésticos, a lavadora de roupas é a que menos tem acidentes", explica o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Wagner Pereira. O bombeiro acrescenta que é fundamental a boa ligação entre o equipamento e a rede elétrica da residência.

Máquinas mais novas têm mecanismos que previnem os acidentes, como a interrupção de funcionamento ao abrir a tampa. "A tomada já vem com aterramento, vem com a instalação para fazer. Existe um isolamento entre os componentes elétricos e a parte metálica, muitas são de plástico, que ajudam a isolar. Os próprios botões também são isolados", completa.

O tenente-coronel também diz que a maior parte dos acidentes com máquinas de lavar acontecem em equipamentos mais antigos e diante de manuseio inadequado. "O ideal é, em hipótese nenhuma, colocar mão dentro da máquina, principalmente com água, que é um condutor excelente de eletricidade", finaliza Wagner Pereira.

Em caso de choques, é preciso desligar a rede elétrica no disjuntor. Redes mais preparadas têm desligamento automático em caso de sobrecargas. É preciso também acionar os Bombeiros pelo 193 ou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no 192.

O caso de Camaragibe ocorreu no último sábado (11). A mulher foi identificada como Vanessa Damasceno, de 29 anos. Moradores da região afirmam que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Vanessa não resistiu e morreu ainda no local.

A Polícia Civil foi acionada. Segundo a corporação, em nota, foi aberto um inquérito para investigar a morte da mulher. "As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso", disse a polícia.

