Saiba como evitar curtos-circuitos em aparelhos eletrônicos

A- A+

Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), os incêndios causados por sobrecarga de energia aumentaram 35% nos últimos anos no Brasil. Hobedes Albuquerque, docente do curso de Eletrotécnica do SENAI Cabo de Santo Agostinho, explica que o risco de curto-circuito está relacionado à falta de manutenção dos aparelhos eletrônicos ou da própria rede elétrica.

“O que acontece? Às vezes, toda a parte elétrica de uma casa foi instalada há muitos anos. Com o avanço da tecnologia e o surgimento de novos equipamentos de uso doméstico, essa rede elétrica passa a ficar sobrecarregada, já que não houve uma atualização dos cabos elétricos ou manutenção preventiva dos disjuntores”, afirma o especialista.



É possível evitar problemas de curto-circuito, que podem ocasionar incêndios, tomando alguns cuidados. No caso dos ventiladores, uma das dicas de Hobedes é ficar atento à limpeza do aparelho. “Pode haver acúmulo de poeira e sujeiras nos componentes internos do motor do ventilador, ocasionando um consumo maior de energia. Uma simples limpeza, retirando essa poeira, já ajuda muito”, aponta.

Outro risco para a segurança é a utilização em excesso do “T” (também conhecido como benjamin), adaptadores ou extensões, que permitem a conexão de vários aparelhos numa mesma tomada. “Aquele ponto foi projetado para receber uma determinada quantidade de equipamentos e de potência de carga. Quando começam a ligar vários aparelhos de equipamentos, indo além daquilo para o que ele foi projetado, vem a sobrecarrega”, diz.

Hobedes chama atenção ainda para a importância do disjuntor. “É primordial, porque sua função justamente é proteger contra curto-circuitos e sobrecorrentes, desligando automaticamente a eletricidade. Às vezes, esse objeto está obsoleto ou mal dimensionado, colocando a casa à mercê de qualquer problema”, pontuou. Para finalizar, o professor recomendou a contratação de profissionais qualificados para a instalação e manutenção da rede elétrica.



Veja também

Unicef Mundo vive maior retrocesso na vacinação infantil em 30 anos