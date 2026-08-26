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digital Entenda como grupos fechados do Discord podem expor crianças e adolescentes a riscos Transmissões ao vivo são suspensas após análise técnica e aumento de denúncias contra o aplicativo no Brasil

A morte de uma adolescente de apenas 13 anos durante uma transmissão ao vivo no Discord, em julho, na cidade de Naviraí (MS), evidenciou os riscos e as vulnerabilidades de crianças e adolescentes dentro das comunidades da plataforma, também conhecidas como "servidores".

E foi justamente em um desses grupos fechados que a adolescente de Mato Grosso do Sul tirou a própria vida durante uma transmissão ao vivo, que durou quase duas horas e reuniu mais de 200 pessoas, entre elas outros adolescentes.

Segundo as investigações, a menina sofreu forte pressão psicológica e foi incentivada pelos participantes a tirar a própria vida.

Para a mãe da jovem, no entanto, a filha não era uma adolescente “problemática”. Em entrevista ao portal G1, ela a descreveu como “feliz, educada, carinhosa e cheia de sonhos”.

Naquele dia, a mãe estava na cozinha, a poucos metros do quarto da filha, sem imaginar que, do outro lado da tela, a adolescente era manipulada por pessoas que conhecera dentro da plataforma. Aquele seria o último dia em que a mãe a chamaria para jantar. Depois dali, restaria apenas a saudade.

Onde tudo acontece

Mas onde, afinal, esses grupos conseguem se formar e agir longe dos olhos de pais e responsáveis? Para entender, é preciso primeiro conhecer como funciona o Discord. Imagine a internet como uma grande rua comercial.

O TikTok e o Instagram seriam lojas com vitrines expostas: qualquer pessoa que passa pela calçada consegue enxergar o que acontece lá dentro. É possível ver o movimento, as pessoas e parte do que está sendo feito naquele espaço.

O Discord, por outro lado, permite a criação de comunidades chamadas de “servidores”. Esses espaços se parecem com estabelecimentos sem janelas ou vitrines, com apenas uma porta trancada. Para entrar, é preciso ter uma chave ou, na linguagem digital, um link de convite.

Criminosos atraem crianças e adolescentes para servidores fechados, onde atuam a portas fechadas | Imagem: Pixabay/Reprodução

Do lado de dentro, grupos restritos podem conversar, compartilhar conteúdos e realizar transmissões longe dos olhos do público. É como um esconderijo, que dificulta a identificação de abusos e aumenta os riscos para crianças e adolescentes.

Agora imagine uma criança sozinha nessa rua. Ela passa pelas vitrines, observa o movimento, até chegar a um lugar onde está perdida e alguém a convida para entrar. O convite geralmente pode vir acompanhado de uma promessa de pertencimento.

Sem proteção adequada, crianças e adolescentes podem se tornar alvos fáceis para criminosos digitais | Imagem: Pixabay/Reprodução

Quem controla esses espaços?

Além da privacidade, o Discord permite que os próprios administradores façam a moderação dos grupos. Na prática, são eles e, em alguns casos, os próprios participantes, que definem o que é certo ou errado dentro dessas comunidades.

Em um grupo usado para cometer crimes, isso pode fazer com que a identificação e a denúncia dos abusos fiquem nas mãos dos próprios criminosos.

Para o professor na área de design ético do Departamento de Computação da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e consultor da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), George Valença, a forma como o Discord divide a responsabilidade pela moderação é uma das principais fragilidades da plataforma.

George Valença é professor de Computação na UFRPE e pesquisa os impactos das plataformas digitais sobre crianças e adolescentes | Foto: Giovana Ventura/Reprodução

Valença afirma que as regras de conduta e os filtros automáticos não são suficientes para impedir os riscos.

“Isso não se provou suficiente, sobretudo porque uma parte substancial da responsabilidade seguiu delegada a administradores de servidores e moderadores voluntários”, critica.

Embora o Discord também conte com equipes humanas e ferramentas automáticas de moderação, esses recursos não são suficientes para evitar os problemas.

Diferentemente de redes como TikTok e YouTube, comunidades fechadas do Discord podem seguir regras próprias, enquanto parte da moderação fica nas mãos de administradores e moderadores voluntários.

Para Valença, esse modelo é um "prato cheio" para grupos extremistas, como a chamada "machosfera" e as comunidades "incel" (celibatários involuntários).

A tática criminosa geralmente começa fora da plataforma: um adolescente vulnerável é encontrado em redes abertas, como o Instagram, e convencido a clicar em um link de convite. A partir daí, ele pode acabar dentro de um servidor privado.

Além da falha na moderação, Valença alerta para as brechas no acesso à plataforma. Ele destaca que, mesmo em servidores sem moderação ou que comercializam material sensível, o bloqueio para menores muitas vezes depende apenas da declaração da própria idade. Na prática, basta o usuário clicar dizendo que tem mais de 18 anos.

"É possível que uma criança acesse esse conteúdo porque a verificação se dá pela autodeclaração, algo que passou a ser proibido com o ECA Digital", conclui.

A resposta das autoridades

O caso da jovem de Mato Grosso do Sul também colocou à prova o recém-aprovado Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital).

A legislação estabelece que as empresas devem “adotar, desde a concepção e ao longo da operação, medidas razoáveis destinadas a prevenir e mitigar riscos” de exposição de crianças e adolescentes a violências e comportamentos que possam causar danos à saúde física ou mental.

E foi aí que outro agente entrou em cena: a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão responsável pela fiscalização do ECA Digital.

Após um processo de fiscalização contra o Discord, a agência determinou a suspensão das transmissões de vídeo, conhecidas como “Go Live”, e do compartilhamento de tela na plataforma. A decisão foi tomada no dia 12 de agosto e entrou em vigor na última segunda-feira (17).

A medida atingiu justamente esses recursos porque a ANPD identificou o uso das ferramentas em casos de crimes como indução ao suicídio e à automutilação, além de tortura de animais.

A agência constatou que a plataforma não dispõe de um sistema integrado que seja capaz de 'prevenir, detectar, interromper e mitigar, em tempo útil' situações de violência extrema, devido à falta de monitoramento proativo e à dependência quase exclusiva de denúncias manuais passivas em servidores fechados.

E os números ajudam a dimensionar o tamanho do problema. De acordo com um levantamento da ONG SaferNet Brasil, as denúncias contra o Discord no Brasil cresceram 54% entre janeiro e julho de 2026. Foram 406 denúncias no período, contra 264 nos mesmos meses do ano anterior, o maior número já registrado pela organização.

Gráfico produzido pela ONG SaferNet mostra o aumento das denúncias contra a plataforma Discord desde 2017 | Imagem: Safernet/Reprodução

O ponto cego da plataforma

Além da liberdade dada pelo Discord aos administradores de servidores privados para que eles mesmos façam a própria moderação, uma mudança recente no aplicativo aumentou os desafios para autoridades identificarem crimes digitais.

Desde março de 2026, as transmissões de vídeo do recurso “Go Live” passaram a contar com criptografia de ponta a ponta. Com isso, a própria plataforma não consegue acessar as imagens em tempo real.

Na prática, funciona como se a transmissão fosse trancada em uma caixa no dispositivo de quem envia e só pudesse ser aberta no aparelho de quem recebe. Com esse sistema, o Discord atua apenas como o entregador da caixa: ele permite a conexão, mas não possui a chave para verificar o que está sendo compartilhado.

A criptografia de ponta a ponta nas transmissões de áudio e vídeo é considerada insegura pela ANPD | Imagem: Arte produzida com auxílio de inteligência artificial

Para o pesquisador George Valença, essa barreira tecnológica resulta em uma "intervenção limitada da plataforma nas dinâmicas de comunicação no dia a dia".

O especialista argumenta que a escolha por ferramentas que "cegam" a moderação exige que a empresa tenha "maior diligência na avaliação do que circula nesses ambientes" e faça uma análise muito mais rigorosa "dos riscos que suas funcionalidades e arquitetura atual trazem" para as crianças e adolescentes.

Esse "ponto cego" foi decisivo na tragédia de Naviraí (MS). Em relatório enviado às autoridades brasileiras e obtido pela GloboNews, o próprio Discord reconheceu falhas em seu sistema, que levou cerca de duas horas para interromper a transmissão ao vivo.

Durante o crime, o sistema automático de segurança da plataforma atribuiu à live uma pontuação de apenas 0,12 em uma escala de risco que exige nota acima de 0,95 para acionar um alerta.

A morte da adolescente é investigada pela Operação Lívia, deflagrada no início de agosto pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A ação, realizada em conjunto com a Operação Rede Interrompida, do Distrito Federal, revelou a atuação de grupos criminosos que usavam plataformas como Discord e Telegram para atingir crianças e adolescentes vulneráveis e submetê-los a situações de violência.

Nem tudo é diversão

Nascido em 2015, nos Estados Unidos, o Discord surgiu com a proposta de unir pessoas interessadas em jogos online para dividir experiências por meio de texto, imagem e áudio em um único lugar.

O foco da plataforma são os "servidores", que funcionam como comunidades abertas ou privadas e podem ser acessados por convites. O próprio slogan do aplicativo os define como: “Bate-papo em grupo repleto de diversão e jogos”.

No entanto, casos como o da jovem de Naviraí mostram que nem tudo é diversão no Discord. É importante destacar que o aplicativo continua funcionando normalmente no Brasil.

O Discord é uma das principais ferramentas voltadas ao público que joga online | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A suspensão afeta apenas os recursos de vídeo em tempo real, como as transmissões ao vivo e o compartilhamento de tela. As demais funções da plataforma continuam disponíveis aos usuários.

Procurado pela Folha de Pernambuco, o Discord, por meio da agência de comunicação que representa a plataforma no Brasil, afirmou discordar da decisão da ANPD, que considerou arquitetura de criptografia de ponta a ponta usada nas transmissões de vídeo seja insegura contra crianças e adolescentes.

Segundo a empresa, a avaliação do órgão regulador “não reflete a plataforma que construímos nem os investimentos que fizemos na segurança dos usuários”.

Questionado especificamente sobre como a criptografia de ponta a ponta pode dificultar a detecção e a moderação de conteúdos abusivos, o Discord não respondeu diretamente à questão técnica. Em vez disso, afirmou que “não tolera grupos ou indivíduos que promovem e incentivam a violência”.

A empresa também declarou que mantém “equipes dedicadas a desarticular esses grupos e remover conteúdos que violam as políticas da empresa".

Sobre o caso da jovem de Mato Grosso do Sul, o Discord informou que investigou a situação e “removeu” o servidor privado “antes da morte da adolescente”.

A empresa ressaltou que o grupo era fechado, “exigia um convite para entrar e não podia ser encontrado por outros usuários” dentro do aplicativo.

Sobre o restabelecimento das ferramentas suspensas pela ANPD, o Discord informou que mantém diálogo com a agência em “busca de uma solução”.

A empresa também afirmou que continua comprometida em colaborar com formuladores de políticas públicas no Brasil para “ajudar a criar uma experiência online mais segura para todos, tanto no Discord quanto em toda a internet”.

O papel das famílias

Embora a cobrança sobre as empresas de tecnologia seja essencial, Valença ressalta que a proteção exige uma rede de apoio conjunta.

A principal ferramenta de defesa ainda é o diálogo constante dentro de casa. Para o dia a dia, o pesquisador recomenda três práticas fundamentais:

Idade para telas: evitar exposição a telas até os dois anos de idade e adiar a entrega do primeiro celular próprio para os 14 anos.

Mediação visível: não emprestar celulares de adultos (sem filtros) para crianças pequenas e priorizar o consumo de vídeos na TV da sala, onde todos podem ver.

Supervisão ativa: configurar ferramentas de controle parental nos aparelhos e, sobretudo, dar o exemplo, evitando o uso excessivo de celulares perto dos filhos.

Rede de Apoio

Os desafios são muitos e as tecnologias são cada vez mais diversas. Em um país marcado por desigualdades, entender e acompanhar essas novas tecnologias também pode ser um desafio. Nem todas as famílias têm o mesmo acesso, conhecimento ou familiaridade com essas ferramentas.

A proteção de crianças e adolescentes exige uma grande rede de apoio, que envolve autoridades, famílias e a sociedade como um todo.

Se você suspeita que uma criança ou adolescente esteja sofrendo algum tipo de violência ou abuso na internet, procure ajuda. A denúncia pode ser feita pelo Disque 100, serviço do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ou pelo Conselho Tutelar da sua cidade. Em situações de emergência ou risco imediato, procure a Polícia Militar pelo 190.



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