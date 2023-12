A- A+

PREMIAÇÃO Saiba como Jullie Dutra, vencedora do 'Quem quer ser um milionário', pretende usar seu prêmio Participante do programa de Luciano Huck, Jullie Dutra faturou R$ 1 milhão com pergunta sobre Pelé

Depois de ser a primeira participante a faturar o prêmio máximo do quadro "Quem quer ser um milionário", do programa "Domingão com Huck", a jornalista pernambucana Jullie Dutra, de 38 anos, já tem planos traçados para o futuro, sobre como irá usar a bolada. Com R$ 1 milhão na conta, a vencedora quer investir na própria carreira, pagando os custos do curso preparatório de diplomacia. A ideia dela também é poder comprar uma casa para a mãe.

— Vou comprar uma casa para a Carmelita, minha mãe do coração, e pagar as despesas das disciplinas para o preparatório de diplomata — disse Jullie à revista Forbes.

A comunicadora estuda há mais de dois anos para o disputado concurso público do Itamaraty. Segundo a Forbes, foram os estudos para o processo seletivo mesmo os que ajudaram na ótima performance dela no programa dominical. Jullie recorreu aos recursos de ajuda apenas três vezes, de um total de 16 perguntas de conhecimentos gerais.

A jornalista foi ganhadora do prêmio máximo após acertar uma questão sobre o número da camisa que Pelé usou na Copa de 1958. Ela usou o recurso de ligar para uma amiga para pedir ajuda e respondeu corretamente: o Rei do Futebol usou a número 10.

Jullie nasceu em Limoeiro, Pernambuco, e foi criada em João Alfredo, no mesmo estado. Órfã de mãe e pai, a jornalista tem uma filha de 3 anos, Maria Helena, diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA). Antes de se formar em jornalismo, ela chegou a cursar Medicina em Cuba, mas desistiu.

— Cursei um ano, mas não era minha praia. Voltei bem desacreditada em mim. Queria fazer jornalismo e fui morar num pensionato e vendi charutos que trouxe, para pagar os estudos — contou no programa.

