SAÚDE Saiba como o estado dos seus dentes pode prever uma morte precoce Novo trabalho investiga as consequências da ausência de dentes e a presença de cáries na saúde geral

O estado dos dentes pode ser um importante indicador de morte precoce, de acordo com um novo estudo desenvolvido por pesquisadores japoneses. Mais precisamente, o número de dentes ausentes é o principal indicador de risco.

Além disso, a presença de diversos dentes com cáries também está associada a uma probabilidade maior de morte precoce. Por outro lado, dentes sadios e restaurados revertiam essa tendência, tornando o risco de mortalidade menor.

"O número total de dentes sadios e restaurados previu a mortalidade por todas as causas com mais precisão do que o número de dentes sadios isoladamente, ou o número de dentes sadios, restaurados e cariados combinados", escreveram os pesquisadores.

A equipe de pesquisa, da Universidade de Osaka, no Japão, estudou os registros de saúde e odontológicos de mais de 190 mil adultos a partir dos 75 anos de idade. Cada um dos dentes foi classificado em: ausente, hígido (saudável), restaurado (reparado por um dentista) ou cariado.

De acordo com especialistas, a ausência de dentes na arcada dentária e a presença de dentes com cáries podem levar a inflamações crônicas que tendem a chegar em outras regiões do corpo. Outro fato é que impede que a alimentação seja realizada da maneira correta, já que os dentes possuem a função de triturar a comida.

"Embora diversos estudos tenham identificado o número de dentes não ausentes como um preditor significativo de mortalidade por todas as causas, poucos avaliaram o impacto da condição clínica de cada dente na mortalidade por todas as causas", escreve a equipe.

Outra pesquisa, publicada na revista científica Geriatrics & Gerontology, investigou pessoas com ausência de dentes, problemas de mastigação e deglutição, boca seca e dificuldade para falar. Segundo os resultados encontrados, três ou mais desses sintomas apresentaram 1,23 vezes mais chances de necessitar de cuidados de longo prazo e 1,34 vezes mais chances de morrer (durante o período do estudo).

Desta forma, a equipe japonesa pretende continuar a pesquisa para entender melhor a relação entre causa e consequência a partir da saúde bucal ou da falta dela.

"O mecanismo subjacente à associação entre o número de dentes cariados e restaurados e a mortalidade por todas as causas deve ser cuidadosamente investigado em estudos de coorte bem delineados", concluem.

