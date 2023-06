Saiba como o produtor Bruno Rodrigues tramou a morte do ator Jeff Machado

A- A+

As investigações apontaram que a morte do ator Jeff Machado foi um crime premeditado. A casa onde o corpo da vítima foi encontrado, quatro meses após o sumiço dele, havia sido alugada mais de um mês antes pelo produtor Bruno Rodrigues, que foi preso nesta quinta-feira (15), na favela do Vidigal, na Zona Sul do Rio.

A execução foi no dia 23 de janeiro. Nesse dia, segundo a polícia, Jeff convidou o amigo Bruno e o garoto de programa Jeander Vinícius da Silva para irem à sua casa, em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. A ideia era gravar um vídeo erótico. Em vez disso, o artista foi dopado e estrangulado pelos acusados.

Seu corpo foi foi amarrado dentro de um de seus baús e enterrado em uma casa localizada a 20 minutos de distância da sua residência, em Campo Grande. O corpo foi localizado no dia 22 de maio por policiais e agentes do corpo de bombeiros. Os suspeitos do crime tiveram a prisão temporária decretada pelo Tribunal de Justiça do Rio, no dia 1° de junho. No dia seguinte Jeander Vinícius foi preso.

Confira a seguir como o crime foi tramado:

Promessa de ajudar carreira

Bruno e Jeff se conheciam há pelos menos três anos. A aproximação entre os dois aconteceu após o produtor revelar interesse na carreira do ator e ter prometido ajuda para conseguir papel numa novela. Animado com a disposição de Bruno, Jefferson chegou a pagar R$ 18 mil a ele por uma vaga de elenco, mas não a conquistou. Amigos da vítima tentaram alertá-la sobre a amizade, mas as suspeitas foram abafadas pela aparente boa intenção de Bruno.

Comemoração antes da morte

Na comemoração do aniversário de 44 anos, em 19 de janeiro, o ator foi presenteado por Bruno com um bolo de aniversário. Este geste teria sido visto como um carinho pela família do ator, distante na data por morar em Araranguá, em Santa Catarina. A celebração aconteceu numa praia. Quatro dias depois o crime começava a ser posto em prática, segundo as investigações da polícia

Encontro para gravação de vídeo

As investigações apontam que na tarde de 23 de janeiro, Jeff recebeu os acusados do crime em sua casa na Barra de Guaratiba. O imóvel de dois andares já era conhecido da dupla, que costumava frequentá-la há uns anos, segundo a polícia. Os depoimentos mostraram que a motivação do encontro era gravação de um vídeo erótico entre Jeff e Jeander na suíte do ator, localizada no segundo andar do imóvel.

Morto por estrangulamento

Mas, as coisas não transcorreram como planejado pelo ator. As investigações apontaram que durante o sexo Jeff teria sido estrangulado com um fio de telefone. Ao ser preso, Jeander pôs a culpa em Bruno. Marcelo, um suposto "contatinho" de Jeff e matador da mílicia de Cosmos, teria sido colocado na cena do crime pelos acusados, mas policiais afirmam que esse homem é um "personagem fictício", uma invenção para mascarar o verdadeiro culpado.

Corpo colocado em baú

Após o assassinato, os suspeitos colocaram o corpo dentro de um baú, onde o ator costumava guardar seus pertences. Além do fio telefônico no pescoço, Jeff estava nu, em posição fetal, com pés e mãos amarrados para trás com fita adesiva.

Transporte no carro da vítima

Em seguida, os acusador desceram para o primeiro andar da casa com o baú, abriram a porta da sala e o colocaram dentro da mala do carro do próprio ator, um Renault Duster branco, que estava na garagem da casa, cercada por muros altos.

Casa alugada mais de um mês antes

O corpo de Jeff foi encontrado em uma casa alugada por Bruno Rodrigues em 12 dezembro de 2022, mais de um mês antes do crime. O trajeto de Barra de Guaratiba, onde o ator foi morto, até o endereço, na Rua Itueira, em Campo Grande, onde o corpo foi encontrado, foi feito num trajeto com menos de 30 minutos. Para chegar lá, os suspeitos furaram uma blitz da Polícia Militar, o que gerou uma multa e virou prova do assassinato.

Corpo enterrado

Segundo depoimentos, os suspeitos cavaram um buraco no quintal da casa, enterraram o corpo a dois metros de profundidade e contrataram um pedreiro para acimentar o local. Bruno Rodrigues, no dia 22 de maio, quatro meses após o desaparecimento de Jefferson, avisou à polícia onde estava o corpo.

