BRASIL Saiba como PF apreendeu R$ 230 milhões em bens de investigados em caso do Banco Master Daniel Vorcaro, sócios e diretores do banco foram presos durante operação deflagrada na segunda-feira

A Polícia Federal apreendeu R$ 230 milhões em bens durante o cumprimento dos mandados da Operação Compliance Zero, que teve como principal alvo o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Segundo o balanço atualizado divulgado pela Polícia Federal (PF), o valor das apreensões foi dividido da seguinte forma:

Aeronave: R$ 200 milhões

Dinheiro em espécie: R$ 2 milhões

Relógios: R$ 6,15 milhões

Obras de arte: R$ 12 milhões

Veículos: R$ 9,2 milhões

Jóias: R$ 380 mil

A ação apura um suposto esquema de criação e negociação de títulos de crédito falsos por instituições que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional. Além das prisões e apreensões, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 12,2 bilhões em contas vinculadas aos alvos da operação.





Daniel Vorcaro, dono do banco Master, foi preso na noite de segunda-feira, quando tentava embarcar em um jatinho no Aeroporto de Guarulhos. Na operação, também foram expedidos mandados de prisão preventiva contra Augusto Lima, ex-CEO e sócio do Master, Luiz Antônio Bull, diretor do banco, Albertero Felix de Oliveira Neto, superintendente executivo, e Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do banco. André Felipe de Oliveira Seixas Maia e Henrqiue Souza Silva Peretto, ligados a uma empresa envolvida no esquema investigado, foram presos temporariamente.

A Justiça Federal ainda determinou o afastamento de Paulo Henrique Costa, presidente do Banco de Brasília (BRB), e Dario Oswaldo Garcia, diretor financeiro do banco.

Na quarta-feira, a defesa de Daniel Vorcaro ingressou com um pedido de habeas corpus pela liberdade do banqueiro. O advogado Pierpaolo Bottini, que representa Vorcaro, não adiantou detalhes do pedido e afirmou preferir “aguardar a decisão” da Justiça Federal antes de definir os próximos passos jurídicos.

