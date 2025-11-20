Sex, 21 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta21/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Saiba como PF apreendeu R$ 230 milhões em bens de investigados em caso do Banco Master

Daniel Vorcaro, sócios e diretores do banco foram presos durante operação deflagrada na segunda-feira

Reportar Erro
Itens de luxo apreendidos pela PF durante operação que prendeu dono do Banco Master Itens de luxo apreendidos pela PF durante operação que prendeu dono do Banco Master  - Foto: Divulgação/PF

A Polícia Federal apreendeu R$ 230 milhões em bens durante o cumprimento dos mandados da Operação Compliance Zero, que teve como principal alvo o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Segundo o balanço atualizado divulgado pela Polícia Federal (PF), o valor das apreensões foi dividido da seguinte forma:

Aeronave: R$ 200 milhões

Dinheiro em espécie: R$ 2 milhões

Relógios: R$ 6,15 milhões

Obras de arte: R$ 12 milhões

Veículos: R$ 9,2 milhões

Jóias: R$ 380 mil

A ação apura um suposto esquema de criação e negociação de títulos de crédito falsos por instituições que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional. Além das prisões e apreensões, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 12,2 bilhões em contas vinculadas aos alvos da operação.

 

Leia também

• Prisão de Daniel Vorcaro, dono do banco Master, é mantida pela Justiça

• Demissões, bloqueio de acessos e balanços: os primeiros dias da liquidação do Banco Master pelo BC

• Fim do Master: trabalhadores e 12 milhões de clientes serão afetados

Daniel Vorcaro, dono do banco Master, foi preso na noite de segunda-feira, quando tentava embarcar em um jatinho no Aeroporto de Guarulhos. Na operação, também foram expedidos mandados de prisão preventiva contra Augusto Lima, ex-CEO e sócio do Master, Luiz Antônio Bull, diretor do banco, Albertero Felix de Oliveira Neto, superintendente executivo, e Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do banco. André Felipe de Oliveira Seixas Maia e Henrqiue Souza Silva Peretto, ligados a uma empresa envolvida no esquema investigado, foram presos temporariamente.

A Justiça Federal ainda determinou o afastamento de Paulo Henrique Costa, presidente do Banco de Brasília (BRB), e Dario Oswaldo Garcia, diretor financeiro do banco.

Na quarta-feira, a defesa de Daniel Vorcaro ingressou com um pedido de habeas corpus pela liberdade do banqueiro. O advogado Pierpaolo Bottini, que representa Vorcaro, não adiantou detalhes do pedido e afirmou preferir “aguardar a decisão” da Justiça Federal antes de definir os próximos passos jurídicos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter