A- A+

SAÚDE Saiba como roupas íntimas masculinas influenciam saúde testicular e produção de espermatozoide Especialistas alertam que modelos muito justos elevam a temperatura escrotal e aumentam o risco de infertilidade

A saúde testicular é um componente fundamental do bem-estar masculino, embora muitas vezes só receba atenção quando surgem problemas graves. Os testículos não são responsáveis apenas pela produção de espermatozoides, mas também desempenham um papel central na produção de testosterona, um hormônio essencial para diversas funções do organismo.

Um fator que costuma passar despercebido, mas que pode ter impacto significativo, é a roupa íntima masculina. A escolha da cueca influencia diretamente a fertilidade masculina, o conforto no dia a dia e a prevenção de diferentes condições de saúde.

De acordo com o site especializado em saúde Intymen Underwear, manter uma boa saúde testicular não é importante apenas para a capacidade reprodutiva, mas também interfere no humor e no bem-estar geral do homem. Ainda assim, poucos consideram que o tipo de roupa íntima usado diariamente pode alterar o funcionamento dos testículos.





Um estudo realizado pela Universidade de Toulouse, na França, mostrou que a hipertermia escrotal, ou seja, o aumento sustentado da temperatura dos testículos, é um fator de risco relevante para a infertilidade masculina. Na pesquisa, cinco homens saudáveis e férteis que usaram roupas íntimas muito apertadas por 120 dias consecutivos apresentaram elevação da temperatura escrotal e redução na qualidade e na quantidade de espermatozoides.

— Os testículos funcionam de forma ideal a cerca de 35 °C. Acima dessa temperatura começam os problemas: a hipertermia localizada e contínua afeta os ductos onde os espermatozoides são produzidos, reduzindo sua mobilidade, morfologia e número, o que pode levar à infertilidade — explicou o médico Miguel Ruíz, andrologista e membro da Sociedade Espanhola de Fertilidade.

Qual é a roupa íntima mais adequada?

Escolher a roupa íntima correta envolve encontrar um equilíbrio entre sustentação, conforto e respirabilidade. Um ajuste excessivamente apertado pode restringir o fluxo sanguíneo, provocar irritação e aumentar a temperatura genital, enquanto uma peça muito folgada não oferece o suporte necessário para proteger os testículos.

Segundo a Intymen Underwear, o suporte adequado ajuda a evitar movimentos excessivos que podem causar desconforto ou dor. Além disso, a respirabilidade é fundamental para manter a temperatura testicular ideal, condição indispensável para uma produção saudável de espermatozoides.

Quando a temperatura do escroto se eleva de forma persistente, não apenas há diminuição da quantidade de espermatozoides, como também pode ocorrer dano ao DNA espermático.

— O aumento da temperatura gera substâncias oxidativas que alteram a membrana do espermatozoide e fragmentam seu DNA. Esses espermatozoides têm menor capacidade de fecundar o óvulo e, se conseguirem, aumentam as chances de aborto — acrescentou Ruíz.

Por isso, optar por materiais respiráveis, como o algodão, e por modelos que favoreçam a ventilação e o suporte adequado é fundamental para prevenir problemas de fertilidade, reduzir o risco de hipertermia escrotal e preservar a saúde testicular a longo prazo.

Veja também