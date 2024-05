A- A+

DINHEIRO Saiba como será a cerimônia do herdeiro do homem mais rico da Ásia Cerimônia seguirá rituais tradicionais na Índia, com quatro eventos diferentes

Mesmo em um país conhecido por casamentos grandiosos, Anant Ambani, filho do homem mais rico da Ásia, e Radhika Merchant se destacaram com uma celebração pré-casamento que durou três dias, no início deste ano na Índia. No entanto, o evento foi apenas uma prévia da cerimônia, que vai acontecer entre os dias 10 e 12 de julho, em Mumbai.

Poucas horas depois do evento opulento – onde Rihanna se apresentou e Mark Zuckerberg e Ivanka Trump usaram sherwanis e sáris – fotos e vídeos começaram a inundar as redes sociais. A exibição de dinheiro, poder e riqueza da família empresarial mais influente da Índia atraiu a atenção de críticos e curiosos em todo o mundo.

No dia 1º de março, mais de mil membros da elite internacional voaram para Jamnagar, uma cidade no estado de Gujarat, no oeste da Índia, para as festividades do fim de semana. Os convidados, que incluíam bilionários e superestrelas de Bollywood, receberam serviços como voos fretados, maquiadores, chefs renomados e veículos luxuosos para embarque e desembarque. Um palácio de vidro foi construído para a ocasião e houve um show de luzes composto por mais de 5 mil drones.

O casamento do casal acontecerá em julho, mas a equipe manteve em segredo os detalhes daquele que será um dos casamentos mais luxuosos da temporada. Aqui está o que sabemos até agora.

O noivo

Anant Ambani é filho de Mukesh Ambani, presidente da megaempresa Reliance Industries, que a Forbes estima valer US$ 115 bilhões, e de Nita Ambani.





Anant, de 29 anos, dirige o negócio de energia na Reliance Industries, com sede em Mumbai. Ele tem dois irmãos gêmeos mais velhos, ambos membros do conselho da Reliance Industries. Ele se formou na Brown e é apaixonado pelo bem-estar e reabilitação animal. A cerimônia pré-casamento incluiu um passeio por Vantara, o santuário animal de Ambani em Jamnagar.

Especula-se que o casal planeja realizar uma segunda celebração pré-casamento em um navio de cruzeiro ainda este mês.

A noiva

Radhika Merchant é filha de Viren e Shaila Merchant. O pai é o presidente-executivo e vice-presidente da Encore Healthcare, também sediada em Mumbai.

Radhika, de 29 anos, é diretora da empresa de saúde de sua família. Ela se formou na NYU e tem formação em dança clássica indiana.

A história de amor

Merchant disse à Vogue que ela e Ambani se conheceram através de amigos em comum durante uma viagem de carro em 2017. “Aquele primeiro encontro despertou algo especial entre nós e não demorou muito para começarmos a namorar”, disse ela.

Em 2023, Ambani pediu a Merchant em casamento no Templo Shrinathji, no estado de Rajasthan, no noroeste da Índia.

“Sou 100% sortudo, não há dúvida disso”, disse Ambani em discurso durante o pré-casamento. “Parece que conheci Radhika ontem, mas a cada dia me apaixono mais e mais. Como diz meu cunhado, quando ele via minha irmã, ele tinha vulcões em seu coração. Eu diria que tenho terremotos e tsunamis acontecendo em meu coração quando vejo Radhika.”

A data do casamento

O casamento está marcado para 10 a 12 de julho. As datas foram determinadas pela tradição hindu de se casar em uma data auspiciosa com base nos mapas de nascimento dos casais.

Os casamentos indianos normalmente incluem vários eventos, incluindo um haldi, uma cerimônia que envolve a aplicação de pasta de açafrão no corpo dos noivos; um mehndi, um ritual de henna; um sangeet, uma noite de música e dança; e uma cerimônia de casamento seguida de uma recepção.

A localização

As festividades de casamento acontecerão em Mumbai, onde o casal mora. Os eventos serão divididos entre a casa da família Ambani, chamada Antilia, e o Jio World Convention Centre, um local popular para casamentos em Mumbai. As recepções serão em um local maior, enquanto as cerimônias íntimas acontecerão em sua casa.

O pré-casamento

Bill Gates; Mark Zuckerberg; atuais e ex-primeiros-ministros do Canadá, Suécia e Catar; o rei e a rainha do Butão; e as maiores estrelas de Bollywood, como Deepika Padukone, Shah Rukh Khan e Amitabh Bachchan, compareceram à celebração de pré-casamento no início de março.

Houve muita animação, incluindo uma apresentação de Rihanna na primeira noite. Diljit Dosanjh, o primeiro cantor Punjabi a se apresentar no Coachella, subiu ao palco na segunda noite. E para fechar o fim de semana, Akon se apresentou.

A celebração foi um espetáculo de moda, com looks customizados de Versace, Dolce & Gabbana e Manish Malhotra. Um código de vestimenta de 10 páginas, que incluía o tema “febre da selva” para uma visita ao santuário animal, foi enviado aos convidados com antecedência.

Os dois irmãos mais velhos de Ambani também tiveram luxuosas festividades pré-casamento. Hillary Clinton e John Kerry estiveram entre os participantes do pré-casamento de Isha Ambani em 2018, que contou com a apresentação de Beyoncé. Um ano depois, a festa pré-casamento de Akash Ambani contou com uma apresentação do Coldplay.

