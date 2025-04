A- A+

PAPA FRANCISCO Saiba como será a visitação ao corpo do Papa Francisco, que começa nesta quarta-feira (23) Fiéis tem até a sexta-feira para prestarem suas homenagens ao Pontífice, morto nesta segunda

O corpo do Papa Francisco, morto nesta segunda-feira, ficará exposto na Basílica Vaticana entre quarta e sexta-feira, segundo anunciado pelas autoridades eclesiásticas. A cerimônia segue os ritos estabelecidos no Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, livro que determina os ritos fúnebres do Vaticano.

Às 9h do horário local (4h no Brasil), o corpo do Pontífice será levado da Capela da Casa Santa Marta até a Basílica de São Pedro. Antes o camerlengo, cardeal Kevin Joseph Farrell, fará uma oração. A procissão seguirá pela Praça Santa Marta e Praça dos Protormártires Romanos até a Praça São Pedro, onde entra na Basílica Vaticana. Nela, o carmelengo conduzirá a Liturgia da Palavra.

Na quarta-feira, o horário de visitação ao caixão do Papa terá início às 11h e vai até meia-noite. Na quinta-feira, as visitas terão início mais cedo, às 7h. Na sexta-feira, último dia para fiéis prestarem suas homenagens, a visitação começará às 7h e vai até as 19h.





A visitação à urna mortuária de Jorge Bergoglio seguirá até a sexta-feira. No sábado, após a celebração da Missa das Exéquias, que marca o primeiro dos nove dias de luto em honra da morte do Papa morto, o corpo será levado para o sepultamento na Basílica de Santa Maria Maior.

Sucessão

O conclave é a reunião de cardeais eleitores da Igreja Católica para escolher um novo Papa. Ele deve iniciar-se de 15 a 20 dias após a morte ou renúncia do Papa, a fim de esperar a chegada de todos os cardeais eleitores. Esses cardeais votam e podem ser votados, mas não podem votar em si mesmos. Têm direito a voto os cardeais com menos de 80 anos até a data da morte do Papa Francisco. Para ser eleito, são necessários 2/3 dos votos dos cardeais com direito a voto.

Apesar do rito ainda não ter começado, já há especulações sobre os nomes mais cotados — e intensas movimentações nos sites de apostas, com dois favoritos na liderança. Segundo o agregador OddsChecker, que compara apostas de diferentes sites, o cardeal italiano Pietro Parolin, de 70 anos, é o favorito a assumir o posto de líder da Igreja Católica.

Parolin é o atual secretário de Estado do Vaticano, ocupando o segundo posto mais importante na hierarquia da Santa Sé desde 2013. Foi o primeiro cardeal nomeado pelo Papa Francisco, em 2013. Diplomata experiente, Parolin ingressou no serviço diplomático da Santa Sé em 1986, aos 31 anos, e serviu em países como Nigéria, Venezuela e México, além de atuar em negociações sensíveis envolvendo China, Vietnã e Oriente Médio.

O segundo favorito é Luis Antonio Tagle, de 67 anos. Nascido em 1957 nas Filipinas, é o atual cardeal-arcebispo de Manila. Ele é conhecido por seu compromisso com a justiça social, o combate à pobreza e a defesa dos direitos humanos, além de ser defensor do diálogo inter-religioso. O filipino é frequentemente apontado como um dos possíveis sucessores de Francisco, tendo sido um de seus "favoritos", apesar de não ter sido nomeado cardeal pelo Pontífice.

