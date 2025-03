A- A+

EUA Saiba como vai ser o "avião espacial" que promete dar a volta na Terra em 95 minutos Empresa americana trabalha no protótipo do Radian One, com o qual espera revolucionar missões em órbita, entregas pelo mundo e até o turismo

A empresa americana Radian Aerospace promete levar passageiros para uma volta completa na Terra em apenas 95 minutos. Para isso, trabalha na construção do Radian One, descrito como um "avião espacial" de última geração, planejado para ser o primeiro veículo "verdadeiramente reutilizável" a operar na órbita baixa do planeta.

A expectativa do projeto é que o Radian One possa ser reutilizado em até cem missões, com intervalo de 48 horas entre elas, voltadas por exemplo ao transporte em órbita e a ações de defesa nacional, entre outras operações.

O site da companhia explica que, em vez de decolar verticalmente como um foguete, o veículo utilizará uma pista com trilhos. Estrutura semelhante deve servir ao pouso, no lugar dos tradicionais "mergulhos" no oceano.

A decolagem, desse jeito, seria sentida como a de uma aeronave convencional, e o avião teria "reentrada suave" na superfície, em algum lugar com pista compatível, de mais de três mil metros.

— Os passageiros poderão subir e permanecer em órbita — disse o chefe da Radian, Richard Humphrey, ao site Robb Report, especializado em veículos de luxo. — Podemos dar a volta ao planeta em cerca de 95 minutos, então uma viagem típica provavelmente terá três voltas.

A capacidade prevista é de cinco passageiros e não há dados divulgados, até o momento, sobre o futuro preço de cada viagem ou missão.

A Radian Aerospace espera inovar nas viagens aéreas com o novo avião espacial, que deve chegar à velocidade de 18 mil milhas por hora (ou 28 mil km/h).

Além da possível aplicação em missões diversas, a empresa promete que o avião poderá entregar, em menos de uma hora, qualquer objeto de menos de 2.267 quilos em qualquer lugar do mundo, segundo o jornal britânico The Sun.

O Radian One poderá carregar o dobro disso em sua volta do espaço — por exemplo, equipamentos de uma estação espacial.

Diz o jornal The Sun que, no futuro, a ideia da companhia é transportar passageiros e equipamentos para estações privadas e públicas em órbita ou até, quem sabe, para "hotéis flutuantes", em que os turistas poderiam curtir férias fora da Terra.

Não há data prevista para o início das operações comerciais do Radian One. O design foi divulgado em abril de 2024 e, no momento, a companhia americana faz testes com o protótipo PFV01.

Veja também