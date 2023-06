A- A+

TEA Saiba dicas para preparar e integrar público com Transtorno do Espectro Autista nas festas juninas É necessário preparar o público antecipadamente para ir se acostumando com elementos decorativos, ruídos e ambientes com maior concentração de pessoas

Com a proximidade das festas juninas, aumenta a preocupação de pais e familiares de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) devido a exposição do público ao barulho de fogos, cores, sons e outros elementos da época, que provocam diferentes estímulos sensoriais.



O Instituto do Autismo (IDA), centro referência no tratamento inclusivo das crianças e adolescentes com TEA, divulgou dicas para que os festejos sejam vivenciados com alegria e tranquilidade neste período, observando as necessidades de forma individualizada.

Para as crianças e os adolescentes com TEA que gostam das festividades juninas, o IDA reforça que é importante preparar o público antecipadamente para ir se acostumando com elementos decorativos, diferentes texturas das vestimentas da época, ruídos e ambientes com maior concentração de pessoas.



O IDA orienta que vestir a criança previamente com roupas em xadrez ou chita, mostrar fotos do evento, personagens que poderá encontrar na festa, brincar em casa com esses elementos e acessórios, e até mesmo colocar estilos de músicas que possam tocar no dia, vão ajudar na adaptação e no melhor aproveitamento da festa.

“Se os pais gostam de assistir ou participar de atividades juninas, por exemplo, é importante ir mostrando aos filhos vídeos para que compreendam concretamente como é a apresentação, que entendam o que poderá acontecer", afirmou a diretora clínica do Instituto do Autismo (IDA), Carla Patrícia Silva.



O aumento gradativo do volume de músicas também ajuda a gerar familiaridade. Para os que não curtem os festejos, a indicação é que sejam programadas atividades dentro de casa ou em ambiente distante do movimento das festas.



"Como o autismo é uma síndrome comportamental, quanto mais a criança estiver preparada e souber o que vai fazer durante aquele período, melhor será sua adaptação. A dica prioritária para o ciclo é com relação à proteção do sistema auditivo", informou o IDA.

A sugestão é o uso de abafadores como forma de diminuir os ruídos sonoros comuns da época, que podem provocar sobrecarga sensorial e gerar a desorganização emocional e comportamental.



Sobre o IDA

Fundado em 2020, o instituto é exclusivo para atendimento a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e conta com unidades em Boa Viagem e Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, e Igarassu, na Região Metropolitana.

Nos locais, o público é atendido por equipes multidisciplinares formadas por fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, educadores físicos, nutricionista, além de especialistas em Análise do Comportamento Aplicada.

