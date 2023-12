Saiba horários dos shows da virada no Pina. João Gomes, Priscila, Nattan, Ivete e Alceu são atrações

A- A+

Começam nesta sexta-feira (29) os shows do Virada Recife 2024 no Polo Pina na Zona Sul da capital pernambucana. Em um formato inédito, a festa terá três dias com apresentações até o domingo (31). Entre as atrações, nomes locais e nacionais.

Na sexta-feira e no domingo, as apresentações terão início às 19h e, no sábado (30), às 19h30.

Confira os horários:



Polo Pina

Sexta-feira (29)

19h30 - Maestro Spok

21h - Rafaela Santos

22h30 - João Gomes

0h30 - Xand Avião

2h30 - Letícia Bastos

Sábado (30)

19h - Nena Queiroga

20h30 - Priscila Senna

22h - Nattan

0h - Ivete Sangalo

2h15 - Geraldinho Lins

Domingo (31)

19h30 - André Rio

21h20 - Mari Fernandez

23h30 - Alceu Valença

1h30 - Felipe Amorim

3h20 - Conde



Polo Lagoa do Araçá - Rua Nova Verona

Sexta-feira (29)

18h30 - Allan di Boa

20h - Nonô Germano

21h30 - Adilson Ramos

23h - Clara Sobral

0h30 - Nando Cordel

DJ Pepe Jordão nos intervalos

Sábado (30)

18h30 - Gabi do Carmo

20h - Martins

21h30 - Isadora Melo

23h - Almério

0h30 - Fundo de Quintal

DJ Pepe Jordão nos intervalos

Domingo (31)

19h - Myllena Dantas

20h30 - Bia Villa Chan

22h - Ed Carlos

23h30 - Rafa Lira

1h - Lekinho Campos

DJ Pepe Jordão nos intervalos

Polo Ibura - Avenida Pernambuco



Sexta-feira (29)

18h30 - Helton Lima

20h - Anderson Neiff

21h30 - Marron Brasileiro

23h - Michelle Melo

0h30 - Banda Sentimentos

DJ Jonh Johnis e DJ Vibra nos intervalos

Sábado (30)

18h30 - Luiza Ketilyn

20h - Sassarico

21h30 - MC Elvis

23h - Valquíria Santana

0h30 - MC Tocha

DJ Vibra nos intervalos



Domingo (31)

19h - Roginho

20h30 - JP Gomes

22h - Samba pernambucano: Belo Xis, Ramos Silva e Wellingthon do Pandeiro

23h30 - Banda Kitara

1h - Sem Compromisso

DJ Vibra nos intervalos

Polo Morro da Conceição - Rua Morro da Conceição

Sexta-feira (29)

18h30 - Gustavo Travassos

20h - MC Tróia

21h30 - Karynna Spinelli

23h - João do Morro

0h30 - Molejo

DJ Babilônia nos intervalos

Sábado (30)

18h30 - Manoel Neto

20h - Gerlane Lops (participação Luiza Pérola)

21h30 - Almir Rouche

23h - Sheldon

0h30 - Tayara Andreza

DJ Babilônia nos intervalos

Domingo (31)

19h - Lucas dos Prazeres

20h30 - Danielzinho

22h - Dayanne

23h30 - Allex Junior

1h - Bateu a Química

DJ Babilônia nos intervalos

