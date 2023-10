Saiba mais sobre Khan Younes, cidade que vai abrigar brasileiros em Gaza até passagem para o Egito

A- A+

O grupo de brasileiros que estava alojado em uma escola católica na Faixa de Gaza chegou, na manhã deste sábado, à cidade de Khan Younes, ao sul da região, após o ultimato das forças israelenses para que a área fosse esvaziada.

A informação foi confirmada às 8h25 (horário de Brasília) pelo embaixador Alessandro Candeas, chefe do Escritório de Representação do Brasil em Ramala, na Cisjordânia. As autoridades avaliam que os brasileiros ficarão mais seguros na cidade do sul, em meios aos preparativos do Exército israelense para um possível incursão terrestre após a ofensiva terrorista deflagrada pelo Hamas, no último sábado.

A Embaixada do Brasil em Tel Aviv transmitiu às Forças de Defesa de Israel informação sobre o edifício onde estão hospedados os brasileiros em Khan Younes, para não serem bombardeados.

Com clima semiárido, Khan Younes costuma ter temperaturas elevadas durante o dia e mais frescas à noite. A temperatura média anual é de 22ºC, sendo janeiro o mês mais quente. A cidade é considerada a maior das províncias de Gaza em área e tem aproximadamente 230 mil habitantes, de acordo com o site do poder local. Apesar disso, cidadãos sofrem com problemas de infraestrutura e acesso a serviços.

A economia de Khan Younes é movida principalmente pelo comércio, com proteção de caravanas e ponto de descanso para comerciantes. A região é famosa pelo "mercado de quarta-feira", que reúne centenas de compradores e vendedores num mesmo local do Centro em todo meio de semana.

Mas a cidade é também reserva de água e cesta básica das províncias de Gaza. Com diversas fazendas, é lar de cidadãos que atuam na agricultura e na pecuária. Entre as principais culturas agrícolas do local estão grãos como trigo e cevada, vegetais e frutas como goiaba, melancia e melão.

Enquanto isso, a indústria é pouco desenvolvida, com destaque para produções não tão sofisticadas de pães e doces e negócios nos segmentos de tecidos, ferraria e carpintaria. Segundo o poder local, existem dezenas de escolas de ensino público vinculadas à Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para Refugiados e ao setor privado, além de várias universidades, como a Universidade Islâmica, a Universidade Al-Aqsa, a Universidade Aberta Al-Quds e a Universidade da Palestina.

Em 1948, foi estabelecido o Campo de Refugiados de Khan Younes, que abriga milhares de cidadãos que fugiram ou abandonaram suas residências a partir da guerra que resultou na criação do Estado de Israel.

Veja também

repatriação "Meu filho de 2 anos achava que bunker era um lugar para ir brincar" relata brasileiro repatriado