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Chuva Saiba o fenômeno que causou chuvas fortes no Grande Recife e Zona da Mata Meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) explicou o cenário que fez o acumulado de chuva superar os 160 mm em diversas cidades do estado

As chuvas que deixaram a Região Metropolitana do Recife (RMR) e a Zona da Mata Norte de Pernambuco em estado de alerta têm relação com a chamada Zona de Convergência Intertropical. A meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) Aparecida Fernandes explicou como o fenômeno impactou no acumulados expressivos que superaram 150 mm em diversas cidades, causando transtornos estruturais e mortes no estado.

Fenômeno

"Choveu na sexta-feira o que se esperava para o mês de maio em 24 horas. Há um sistema meteorológico chamado Zona de Convergência Intertropical, que fica oscilando em torno da Linha do Equador. Agora ele está bem abaixo, atuando aqui na Paraíba e em Pernambuco, causando essas chuvas fortes", iniciou.

"O que faz tudo isso se intensificar mais ainda é que as águas do oceano aqui próximo da costa leste, indo do Rio Grande do Norte até Pernambuco, estão com temperaturas próximas de 30ºC. Isso equivale a quase um grau acima da temperatura média do período, provocando mais evaporação do que o normal. O combustível da nuvem é calor e umidade e, com o oceano mais quente, há bastante vapor d'água", completou.

A Apac, inclusive, renovou o aviso meteorológico de nível vermelho com chuvas de intensidade moderada a forte ao longo do sábado na Mata Norte e Região Metropolitana do Recife. Para o Agreste e Mata Sul, o aviso meteorológico é de nível amarelo, com previsão de chuvas de intensidade moderada.

Na sexta, o município onde mais choveu foi Goiana, registrando um acumulado de 208 mm. A lista segue com outras cidades como Abreu e Lima, com 196,4 mm; Paulista, com 191,32; Olinda, com 180,92 mm; Camaragibe, com 177,74; Igarassu, com 176,52 mm; e Recife, com 163,91 mm.

Abrigos

Mediante o cenário assustador e de tragédia que as fortes chuvas instaurou na capital pernambucana, Região Metropolitana e Interior, na última sexta, o Governo do Estado e a Prefeitura do Recife usaram suas plataformas de comunicação para reforçar a importância de a população deixar as áreas de risco e buscarem locais seguros para permanecer.

A Defesa Civil do Recife e de Olinda divulgaram endereços de abrigos emergenciais para receber a população que vive em localidades vulneráveis. A lista dos abrigos no Recife está no site do Ação Inverno (acaoinverno.recife.pe.gov.br) e os pontos em Olinda estão no perfil de Instagram da prefeitura (@prefeituradeolinda).

Outro cuidado essencial que a população deve ter em dias de fortes chuvas é com eletricidade. Em suas redes sociais, o Governo de Pernambuco listou uma série de recomendações específicas com foco em evitar choques elétricos. Não tocar em fios na rua, manter distância de áreas alagadas (a água pode conduzir energia), evitar usar celular ligado à tomada e desligar os aparelhos domésticos da tomada em caso de falta de energia.

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