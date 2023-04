Saiba o que abre e o que fecha na RMR nesta sexta-feira (21), feriado de Tiradentes

A- A+

O dia 21 de abril é reservado para celebrar a coragem e determinação de Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, um dos principais personagens da Inconfidência Mineira. A data de falecimento do líder do movimento de revolta contra o domínio português no Brasil Colônia virou feriado no calendário dos brasileiros. Nesta sexta (21), portanto, estabelecimentos comerciais e serviços funcionam em horários especiais.

Na Região Metropolitana do Recife (RMR), a maioria dos shopping centers opera em horários reduzidos, assim como os mercados públicos. Na capital pernambucana, o funcionamento do comércio de rua é facultativo. Já serviços como o Detran e os Correios não funcionam no feriado.

Saiba o que abre e o que fecha no Recife e Região Metropolitana no feriado de Tiradentes:

SHOPPINGS

Recife

Plaza Shopping - 12h às 21h (lojas e praça de alimentação)

RioMar - 12h às 21h (lojas e praça de alimentação)

Shopping Recife - 12h às 21h (lojas e praça de alimentação)

Shopping Boa Vista - 11h às 19h (lojas e praça de alimentação)

Tacaruna - 12h às 21h (lojas e praça de alimentação)

Shopping ETC - Lojas e quiosques: fechados; praça de alimentação: 12h às 18h; cinema: conferir programação no site do Moviemax.

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - 9h às 22h (horário normal)

Olinda

Patteo Olinda - 12h às 21h (lojas e praça de alimentação)

Paulista

North Way Paulista - 12h às 21h (lojas e praça de alimentação)

Cabo de Santo Agostinho

Costa Dourada (Cabo) - 10h às 22h (horário normal)

Camaragibe

Camará Shopping - 12h às 21h (lojas e praça de alimentação)

Moreno

Recife Outlet - 9h às 21h.



Comércio no Recife

Segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas do Recife, o funcionamento do comércio do Centro da cidade e de bairros será facultativo nesta sexta (21). Nesse caso, a abertura e horário de funcionamento dos estabelecimentos fica a critério do lojista.

Prefeitura do Recife

O atendimento ao público no edifício-sede da Prefeitura não funcionam no feriado.

Detran

A sede do Detran, localizada na Iputinga, zona oeste do Recife, estará fechada nesta sexta; assim como: as Unidades de Táxis e Coletivos (DUAT), a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretrans); as lojas da Autarquias nos shoppings e os Expressos Cidadão.

O funcionamento volta ao normal no sábado (22) nas unidades dos shoppings e nos Expressos Cidadão.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento nas agências bancárias na sexta-feira (21). As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.

Correios

Não haverá funcionamento dos estabelecimentos da empresa durante o feriado.

Agências do Trabalho

Não terão atendimento ao público nesta sexta-feira.

TJPE

As unidades judiciárias do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) funcionam em esquema de plantão, das 13h às 17h, com atendimento remoto.

Compaz e bibliotecas

Não funcionam no feriado

Procon

As agências do Procon Recife não funcionam nesta sexta (21); já o Procon Pernambuco, órgão ligado ao governo estadual, terá ponto facultativo.

Academias Recife e Geraldão

Todas as atividades esportivas serão suspensas no feriado e serão retomadas na segunda-feira (24).

Atendimento à mulher

Os equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife fecham no feriado. O Centro de Referência Clarice Lispector, em Santo Amaro, segue aberto (funcionamento 24h por dia), assim como o Serviço Especializado Regionalizado Clarice Lispector, no Ipsep (das 7h às 19h)

Ciclofaixa e parques (Recife)

Das 7h às 16h, a Ciclofaixa de Turismo e Lazer da capital pernambucana será disponibilizada para os ciclistas. Todos os parques da cidade funcionam normalmente; o Jardim Botânico do Recife, localizado no Curado, abre das 9h às 15h.

Hospital Veterinário do Recife

Apenas para atendimentos de emergência, das 8h às 12h.

Paulista

Serviços essenciais como limpeza urbana, coleta de lixo e atendimentos de urgência e emergência funcionam normalmente.

Os mercados públicos funcionam com horário especial, das 06h às 14h.

As unidades básicas de saúde estarão fechadas durante a sexta. Somente as unidades de pronto atendimento de urgência e emergência 24 horas estarão abertas, são elas: a Prontoclínica Torres Galvão (PTG) e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Tereza Noronha 24 horas, no Janga, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também estará disponível.

O polo itinerante de vacinação da Secretaria de Saúde do Paulista, localizado no Centro Administrativo, em Maranguape I, além de não funcionar no feriado, irá fechar no sábado (22). As atividades serão normalizadas na segunda-feira (24).

