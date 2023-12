A- A+

FUNCIONAMENTO Saiba o que abre e o que fecha no Recife nesta sexta (8), feriado de Nossa Senhora da Conceição Comércio do centro da capital pernambucana e shoppings funcionarão normalmente na data

Celebrado nesta sexta-feira (8), o Dia de Nossa Senhora da Conceição é feriado na capital pernambucana. Com a comemoração, o funcionamento de alguns serviços deverá ser afetado no Recife.

COMÉRCIO

No Centro da Cidade, o comércio funcionará normalmente. Dessa forma, a maioria das lojas deverão iniciar suas atividades às 8h. O mesmo é válido para as lojas de bairro, que também estarão abertas aos consumidores na sexta-feira. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), a medida faz parte de uma campanha para incentivar as vendas no final de ano.

Além do comércio de rua, as lojas dos shopping centers da Região Metropolitana do Recife também funcionarão nesta sexta. Cada centro de compras definiu um horário especial para abertura e fechamento.

Confira o horário de funcionamento dos shoppings da RMR no feriado:

Plaza Shopping - das 9h às 22h

Shopping Tacaruna - das 9h às 22h

Shopping Recife - das 9h às 22h

RioMar Recife - das 9h às 22h

Shopping Boa Vista - das 10h às 19h

Shopping Patteo Olinda - das 9h às 22h

Paulista North Way Shopping - das 9h às 22h

Camará Shopping - das 12h às 21h

Shopping Guararapes - das 9h às 22h

Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h

Shopping Igarassu - das 9h às 21h

Recife Outlet - das 9h às 21h

MERCADOS E FEIRAS

Os locais estarão abertos das 6h às 13h na sexta. No final de semana, o horário de funcionamento será de 6h às 18h no sábado, e de 6h às 12h no domingo.

JUDICIÁRIO

Além do comércio, o feriado também deverá alterar o esquema de outros serviços. Na data, a Justiça estadual funcionará em esquema de plantão judiciário. O esquema é válido em todo o Estado por conta da celebração do Dia da Justiça, que também acontece na sexta-feira (8).

Durante o dia, as unidades judiciárias do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) vão prestar atendimento remoto voltado apenas para as demandas de urgência de 1° e 2° graus de caráter cível e criminal, como, habeas corpus, mandados de segurança e medidas cautelares, entre outros. O horário de funcionamento do plantão forense será das 13h às 17h.

BANCOS

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias localizadas na capital pernambucana estarão fechadas na sexta. No entanto, as áreas de autoatendimento estarão disponíveis para os clientes, que também poderão contar com os canais digitais e remotos dos bancos (internet e mobile banking).

PREFEITURA

O edifício-sede da Prefeitura estará fechado nesta sexta (8). As atividades e o atendimento ao público serão retomados normalmente na segunda-feira (11).

SAÚDE

Os centros de vacinação contra a Covid-19 e Influenza, que também oferecem imunizantes de rotina para crianças e adolescentes menores de 15 anos, estarão abertos. Atualmente, eles funcionam nos shoppings Recife, RioMar, Tacaruna e Boa Vista. O serviço também estará disponível no Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte, das 8h às 18h.

Já os centros de testagem para Covid-19 estarão funcionando na Unidade Básica Tradicional (UBT) José Dustan, na Iputinga; e no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, das 8h às 17h.

O Hospital da Mulher do Recife Dra. Mercês Pontes Cunha (HMR), localizado no Curado, suspenderá os serviços ambulatoriais durante o feriado prolongado. No entanto, partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas continuarão sendo atendidas.

O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, localizado em um anexo do HMR, também seguirá aberto para o atendimento multiprofissional voltado para as vítimas de agressões.

Os serviços de urgência, emergência e internação permanecem 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães, em Afogados, e Amaury Coutinho, na Campina do Barreto; e nas policlínicas e maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura), assim como nos hospitais pediátricos Maria Cravo Gama, em Afogados, e Helena Moura, na Tamarineira. Já os ambulatórios serão fechados.

A vacinação antirrábica e antitetânica, que é realizada na Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena, funcionará das 7h às 17h.

HOSPITAL VETERINÁRIO DO RECIFE

Por conta do feriado, o Hospital Veterinário funcionará das 7h às 13h, apenas para emergências.

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Os atendimentos realizados nos CRAS e CREAS, na Central de Cadastro Único e nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro POP) serão suspensos. Também não funcionarão o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves.

Já o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento institucional e as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (Seas), estarão de plantão.

O Restaurante Popular Josué de Castro, no bairro de São José, e o Naíde Teodósio, em Santo Amaro, permanecem com a oferta de refeições gratuitas para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.

O Projeto Praia sem Barreiras acontece normalmente da sexta-feira (8) até o domingo (10), das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso, próximo ao Posto 7.

Já a Rede Compaz e a Rede de Bibliotecas pela Paz estarão fechadas.

TRÂNSITO

Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) serão suspensos. Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização funcionarão normalmente, assim como o teleatendimento 24 horas que está disponível no telefone 0800.081.1078.

PROCON RECIFE

O atendimento na sede do órgão, localizada no bairro de Santo Antônio, será suspenso. Os demais postos de atendimento também estarão fechados.

TURISMO E LAZER

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer funcionará na sexta, das 7h às 16h.

O Jardim Botânico do Recife (JBR) estará aberto ao público, porém sem oferecer monitoria e atividades. Já o Econúcleo do Parque da Jaqueira estará fechado no dia 8 de dezembro, retornando com as suas atrações gratuitas no sábado e domingo, das 9h às 16h.

As 27 unidades da Academia Recife estarão fechadas na sexta e retornarão ao funcionamento normal no sábado (9). O mesmo esquema se aplica ao Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão).

EMPREGO

As Agências de Emprego, Escolas Profissionalizantes e Salas do Empreendedorismo do Recife não terão atendimento ao público. Os serviços serão retomados na segunda-feira (11) na Agência de Emprego de Casa Amarela, entre as 8h e 16h, com atendimento da Sala do Empreendedorismo também disponível.

As aulas nas Escolas Profissionalizantes também retornam na segunda-feira, nos horários normais dos cursos. Já os serviços da Agência e da Sala presentes nos Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Dom Helder Câmara (Coque), Ariano Suassuna (Cordeiro) retornam suas atividades na terça-feira (12), das 8h às 16h, conforme funcionamento do equipamento.

PROCURADORIA DA FAZENDA MUNICIPAL

O atendimento será suspenso na sexta e retomado na segunda-feira (11), das 8h às 14h.

ÓRGÃOS ESTADUAIS

Já os órgãos do Governo do Estado que possuem sede no Recife, como o Detran, Compesa, entre outros, estarão fechados durante o feriado. A exceção são os serviços essenciais, que funcionarão normalmente na data.

