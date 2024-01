A- A+

LUA Saiba o que é a ''Lua do Lobo'': primeira lua cheia do ano acontece esta quinta-feira (25) A lua recebeu o nome em homenagem aos lobos, porque eles uivam com mais frequência nesta época do ano

A primeira lua cheia do ano é chamada de ''Lua do Lobo'' pela cultura popular do Hemisfério Norte e estará mais visível nesta quinta-feira. A lua recebeu o nome em homenagem aos lobos, porque eles uivam com mais frequência nesta época do ano. Em 2024, terá 12 luas cheias, e duas delas se qualificam como superluas.

A visibilidade da ''Lua do Lobo'' poderá ser notada ainda durante o pôr do sol, entre as 17h30 e 18h, horário local, caso o tempo não fique nublado. O fenômeno leva esse nome por ser vista somente em janeiro, como explica a agência espacial Nasa.

Segundo a Nasa, a primeira Lua cheia de janeiro também pode ser chamada de Lua do Gelo, Lua após o Yule, Lua Velh, Shakambhari Purnima, Paush Purnima, Lua do Festival Thaipusam, Lua do Festival Ananda Pagoda, Duruthu Poya e Lua Cheia de Tu B'Shevat.

Na quinta-feira à noite, Júpiter e Saturno também podem aparecer no céu logo após o pôr do Sol. Saturno aparecerá baixo no Sudoeste de Nova Iorque, mas Júpiter aparecerá mais brilhante quase a sul, de acordo com o Space.com.

Veja também

Região Metropolitana do Recife Mulher morre após apartamento em que estava ser atingido por incêndio no Cabo de Santo Agostinho