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Doença Degenerativa Saiba o que é ELA, doença degenerativa com a qual o climatologista Carlos Nobre foi diagnosticado Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença que afeta o sistema nervoso e compromete as funções motoras

O maior climatologista brasileiro, Carlos Nobre, foi diagnosticado com E.L.A, doença neurodegenerativa rara, progressiva e sem cura.

Segundo o Valor, a revelação foi feito por Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, em uma sala com centenas de pessoas, na COP31, ao lado do presidente Lula e da primeira-dama Janja, nesta quinta-feira na Turquia. Entenda mais sobre a doença:

O que é Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)?

A Esclerose Lateral Amiotrófica é uma doença neurológica degenerativa que afeta o sistema nervoso.

A condição não tem cura e leva o paciente a ter paralisação gradual das funções motoras, como falar, movimentar, engolir e respirar.

O que causa a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)?

De acordo com o Ministério da Saúde, as causas para este tipo de esclerose, como são chamadas o grupo de doenças que promovem um aumento do tecido conjuntivo e posterior endurecimento do órgão, ainda não são totalmente conhecidas. No entanto, 10% dos casos são associados à mutação genética.

As outras possibilidades associadas ao surgimento da ELA são desequilíbrio químico no cérebro, o que é tóxico para as células nervosas, doenças autoimunes e mau uso de proteínas.

Sintomas da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

Os sintomas desta condição costumam aparecer após os 50 anos, contudo, em alguns casos, também podem ser observados em pessoas de outras faixas etárias. São eles:

Perda gradual de força e coordenação muscular;

Incapacidade de realizar tarefas rotineiras, como subir escadas, andar e levantar;

Dificuldades para respirar e engolir;

Engasgar com facilidade;

Babar;

Gagueira (disfemia);

Cabeça caída;

Cãibras musculares;

Contrações musculares;

Problemas de dicção, como um padrão de fala lento ou anormal (arrastando as palavras);

Alterações da voz, rouquidão;

Perda de peso.

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) tem cura?

Não há cura para a ELA. Apenas cerca de 25% dos pacientes sobrevivem por mais de cinco anos depois do diagnóstico com tratamento e fisioterapia, reabilitação, uso de órteses, muitas vezes também sendo necessário utilizar cadeira de rodas.

Qual o tratamento para a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)?

No Brasil, é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) um medicamento chamado riluzol, que diminui a velocidade de progressão da doença e prolonga a vida do paciente.

Além disso, tratamentos especializados para reabilitação podem ser encontrados em Centros Especializados em Reabilitação do SUS.

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