VIRADA RECIFE 2024 Saiba o que é permitido e o que é proibido no Réveillon da orla do Recife Prefeitura do Recife orienta população sobre o uso de som, toldos, mesas, cadeiras e coolers

Quem for curtir os shows no Virada Recife 2024, festival na orla da capital pernambucana para celebrar o Réveillon, precisa ficar atento ao que é permitido e o que é proibido levar.

Com nomes locais, regionais e nacionais, os shows serão entre 29 e 31 de dezembro, no Pina, Zona Sul do Recife. As apresentações terão início às 19h.

A Prefeitura do Recife destacou os itens que podem ou não ser levados para o evento:

Permitido

- Cooler (não pode conter recipientes de vidro);

- Cadeiras (principalmente para idosos e pessoas com mobilidade restrita).

Proibido

Toldos e ombrelones (podem caracterizar privatização do espaço público).

Comerciantes

Barraqueiros e quiosqueiros da orla que desejarem abrir os estabelecimentos no período do Réveillon deverão estar atentos às orientações da Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon). Para cada um dos 476 barraqueiros serão permitidos até 20 jogos de mesa e cadeiras. Já para os 60 quiosques, o número é de quatro jogos.

Será proibido qualquer tipo de música ao vivo ou DJs - o som mecânico ambiente fica a cargo de cada estabelecimento, se assim desejar.

O horário de funcionamento fica a cargo dos permissionários, que devem estar atentos ao limite de 5h do dia 1º de janeiro de 2024, quando os jogos de mesa e cadeiras já deverão estar recolhidos.



Os permissionários terão desta segunda-feira (18) até dia 28 para pagar a taxa de licenciamento e uso do solo específica para o período.

O processo será feito na sede Regional Sul da Secon, localizada na Avenida Senador Robert Kennedy, 350, Ipsep (no horário comercial). A taxa será de R$ 126.

Comércio proibido

No entorno da área onde haverá os shows do período de réveillon, no Pina, foi estabelecido um perímetro onde será proibido o comércio, de forma a não restringir a acessibilidade e a mobilidade.

Virada Recife

Com a adoção do novo modelo, a administração municipal estima que cerca de 350 mil pessoas devem participar da festa. A expectativa é de que a ocupação hoteleira chegue a 90%. A gestão também projeta um aumento na casa de 12% em toda a cadeia turística em relação ao mesmo período do ano passado, bem como uma movimentação na economia da cidade em torno de R$ 250 milhões e a geração de cerca de 30 mil postos de trabalho durante o período. Em relação à movimentação aérea, os dados apontam um fluxo de 700 mil passageiros no aeroporto do Recife ao longo do mês de dezembro.

Programação Virada Recife 2024

29 de dezembro - sexta-feira

Xand Avião

João Gomes

Raphaela Santos

Maestro Spok

Letícia Bastos

30 de dezembro - sábado

Ivete Sangalo

Nattan

Priscila Senna

Geraldinho Lins

Nena Queiroga

31 de dezembro - domingo

Alceu Valença

Mari Fernandez

Conde

André Rio

Felipe Amorim

