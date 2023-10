A- A+

CIÊNCIA Saiba o que foi a chuva de meteoros Oriônidas, que teve pico neste sábado; fenômeno ainda não acabou Rastros brilhantes observados no céu são fragmentos do cometa Halley

A chuva de meteoros Oriônidas atingiu seu pico na última madrugada, entre sábado (21) e domingo (22). O fenômeno, que começou em 26 de setembro, ainda pode ser observado. A chuva de meteoros é formada por fragmentos do cometa Halley e tem duração prevista até 22 de novembro.

As chuvas de meteoros ocorrem quando a Terra colide com campos de detritos deixados por cometas gelados ou asteroides rochosos que giram em torno do Sol. Essas pequenas partículas, que viajam a 66 km/s, queimam na atmosfera, provocando rastros de luz brilhantes. Estes fenômenos acontecem aproximadamente na mesma época todos os anos por causa do movimento regular da órbita terrestre, sendo as mudanças de fase da lua brilhante a principal variável que afeta a sua visibilidade.

Depois de atingir a trilha do cometa Halley em maio, a Terra, todo mês de outubro, encontra os destroços que o cometa deixa ao se dirigir em direção ao sol, produzindo a chuva de meteoros Oriônidas. É uma ducha de intensidade média, geralmente produzindo de 10 a 20 traços luminosos por hora, embora em anos excepcionais possa criar até 70 por hora.



Para aumentar suas chances de conseguir ver a chuva de meteoros, é recomendado que a observação seja feita de locais mais afastados de centros urbanos, onde há muita luminosidade artificial. Além disso, é importante checar as condições do tempo e buscar lugares com ampla visão do céu, e sem nuvens.

Apesar de o fenômeno poder ser visto em qualquer parte do céu, a Agência Espacial Norte-americana, a Nasa, recomenda deitar com os pés voltados para nordeste, se o observador estiver no Hemisfério Sul.

