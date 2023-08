A- A+

adoção Saiba o que pode acontecer com o menino de 9 anos abandonado pela família Retorno à família, adoção ou abrigo até os 18 anos: possibilidades são garantias da criança e do adolescente

Crianças e adolescentes acolhidos têm ao menos três possibilidades futuras: retornarem às famílias biológicas, serem adotados ou ficarem nos abrigos até os 18 anos, opção para aqueles distantes dos perfis desejados pelos interessados em adoção. Lucas (nome fictício), abandonado pela família ao sair para jogar bola com colegas, enquadra-se nesses três destinos.

Abrigado há nove meses, o menino, de 10 anos, não pode mais voltar para a mãe — ela não foi encontrada pela Justiça nem procurou pelo filho, situações que a destituíram do poder parental. Agora, ele está apto para a adoção, mas ainda pode ser encaminhado a parentes interessados na guarda dele, como tios, avós ou irmãos maiores de idade.

Adoção

Atualmente, Lucas está em uma família acolhedora, modalidade de abrigo na qual a criança ou o adolescente se desenvolve em convívio familiar, mas continua disponível para adoção. Em tese, ele só pode ficar em acolhimento por 18 meses, mas, caso nenhum pretendente apareça, esse período é prolongado até a maioridade.

Para ser adotado, Lucas precisa se encaixar em um perfil de interessados. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, os pretendentes à adoção no Brasil priorizam crianças brancas ou pardas até os 6 anos, características diferentes das do menino. Caso ele passe a integrar uma lista de pretendentes, ainda precisará passar por uma série de etapas até ser adotado formalmente, processo que pode durar mais de um ano.

'Campo do Falcon': Casal investigado por assassinato de Falcon tomou campo onde funcionava centro social gerido pelo ex-presidente da Portela

Retorno à família biológica

A mãe de Lucas, devido à omissão, não tem mais direito a guarda dele. O menino, contudo, ainda pode ser reintegrado à família com outros parentes, como tios, avós ou irmãos com mais de 18 anos. Até o momento, as buscas da Justiça não encontraram nenhum interessado, mas a situação pode mudar a qualquer momento.

"O parente interessado precisa se apresentar formalmente à Vara da Infância. Reconhecer o menino e dizer que gostaria de ficar com a guarda dele. O processo é acompanhado por um advogado ou defensor público, e a pessoa também passa por uma série de avaliações" explica o juiz Sérgio Luiz Ribeiro, da 4ª Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso.

Até completar 18 anos

Caso nenhum parente apareça e a criança ou o adolescente não seja inserido em nenhuma lista de pretendentes à adoção, ele tem a possibilidade de ficar em um abrigo institucional ou família acolhedora até completar 18 anos. Em casos assim, o juiz reforça que o jovem passa a ser preparado para ter autonomia, como participar de programas de preparação ao mercado de trabalho.

Além disso, crianças e adolescentes sem expectativa de reingresso familiar ou adoção podem ser apadrinhados, ou seja, cuidados por outras pessoas, mas sem vínculo familiar.

Existem três modalidades de apadrinhamento: prestador de serviço, quando um dentista, por exemplo, resolve cuidar da saúde bucal da criança sem cobrar; financeiro, quando paga por estudos, saúde ou lazer; e afetivo, voltado para o convívio: ficar com a criança durante feriados, fins de semana ou em dias combinados.

Veja também

RECIFE PM acusado de ameaçar e mostrar órgão genital para mulher é expulso da corporação