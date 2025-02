A- A+

ALIMENTAÇÃO Saiba o que pode acontecer com seu corpo se você comer iogurte grego todos os dias, segundo Harvard Segundo especialistas, o alimento contém propriedades que podem inclusive ajudar a prevenir o surgimento de doenças cardíacas

O iogurte grego é um produto lácteo fermentado feito por meio de um processo no qual o soro do leite é filtrado. Além disso, é considerado um alimento básico em países da Ásia Ocidental e do Oriente Médio.

Atualmente, o iogurte grego é um dos ingredientes mais populares nos planos alimentares de quem busca adotar um estilo de vida mais saudável, devido ao fato de conter propriedades nutritivas que reduzem o surgimento de certas doenças.

De acordo com um estudo realizado pela Escola de Saúde Pública T.H. Chan da Universidade de Harvard, consumir iogurte grego regularmente favorece o aumento da diversidade da microbiota intestinal, o que é fundamental para o bom desenvolvimento do corpo e do sistema imunológico.

Os pesquisadores destacam que os benefícios desse produto para a saúde não são exatamente uma novidade, pois já foram encontradas referências significativas em textos da medicina ayurvédica da Índia, um método tradicional de 4 mil anos atrás que busca o equilíbrio entre corpo, mente e espírito.

Por sua vez, um estudo epistemológico conduzido pelo sistema de saúde Mass General Brigham (MGB), afiliado à Faculdade de Medicina de Harvard, concluiu que o consumo diário desse laticínio pode ajudar a proteger as pessoas contra doenças cardíacas.

Para analisar o impacto do iogurte no corpo humano, os especialistas decidiram aplicar duas pesquisas observacionais e analíticas em 100.000 enfermeiras e 51.000 profissionais da saúde ao longo de um período de 20 anos.

De acordo com os parâmetros apresentados, por um longo tempo, os participantes do estudo tiveram que responder a questionários detalhados sobre seu estilo de vida em relação ao bem-estar e à frequência com que consumiam o produto.

Entre os achados, os autores sugeriram que, aparentemente, a ingestão frequente de iogurte grego resultou na perda de peso em alguns indivíduos e na redução do risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Apesar disso, os especialistas ressaltam que ainda são necessários mais estudos científicos para descobrir por que pessoas intolerantes à lactose conseguem consumir pequenas porções desse produto sem problemas.

Caso você inclua esse alimento em sua dieta e perceba qualquer sintoma incomum que afete sua saúde, o mais recomendável é procurar um especialista para descartar qualquer tipo de reação adversa provocada pelos componentes do iogurte.

Veja também