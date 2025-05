A- A+

SAÚDE Saiba o que significa uma pessoa ser gentil com estranhos, segundo a psicologia Comportamento é típico entre humanos e não entre outros animais sociais

Amabilidade, um dos principais traços de personalidade de acordo com o modelo Big Five (teoria que divide a personalidade humana em cinco dimensões: Neuroticismo, Extroversão, Abertura à Experiência, Amabilidade e Conscienciosidade), define a tendência de ser empático, confiante e cooperativo com os outros. Mas o que a psicologia revela sobre esse comportamento, especialmente quando ele é direcionado a estranhos?

De acordo com um relatório da Psychology Today, a gentileza é uma característica particularmente humana. Ao contrário de outros animais sociais, como os primatas, os humanos demonstram uma capacidade excepcional de cuidar do bem-estar dos outros, mesmo fora de seu círculo próximo.





Essa inclinação à benevolência se estende além da nossa espécie, chegando até mesmo à empatia por animais ou personagens fictícios. A capacidade de ser gentil com estranhos depende em grande parte do que os psicólogos chamam de "teoria da mente" — a capacidade de entender que os outros têm pensamentos, emoções e necessidades diferentes dos seus.

Pessoas com alto nível de afabilidade são especialmente boas em ler os estados mentais de outras pessoas e ajustar seu comportamento adequadamente. Isso explica por que elas são mais eficazes em ajudar profissões como atendimento ao cliente ou saúde. Além disso, a neuroquímica desempenha um papel fundamental nesse sentido:

Altos níveis de testosterona estão associados a menor agradabilidade (predispondo ao antagonismo).

A ocitocina, por outro lado, facilita a compaixão e os laços sociais.

Desvantagens de ser muito legal

No entanto, embora a gentileza fortaleça os relacionamentos, ela também tem seus riscos, alerta o relatório da Psychology Today. Pessoas muito agradáveis podem ser mais vulneráveis à exploração, ter menor assertividade e, em alguns casos, ter menos sucesso no trabalho (como salários mais baixos ou menos promoções) porque priorizam o trabalho em equipe em detrimento da realização individual.

No entanto, como os pesquisadores Michael Wilmot e Deniz concluem em sua revisão de mais de 3.900 estudos, a gentileza está predominantemente ligada a resultados positivos em 93% das variáveis analisadas, desde a saúde psicológica até a integração social.

Veja também