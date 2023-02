A- A+

Carnaval Saiba onde curtir o Carnaval com as crianças no Recife; cidade terá cinco polos para os pequenos A programação tem como objetivo reunir atrações culturais ligadas ao frevo e artistas com identificação com o público mirim

Os pequenos foliões terão uma programação especial no Carnaval do Recife, com atrações em cinco polos infantis, em todas as regiões da cidade.

Os polos estarão distribuídos pelos parques da Jaqueira, no bairro da Jaqueira; Santana, no bairro de Santana; Macaxeira, na Macaxeira; e Dona Lindu, em Boa Viagem; e também no Cais da Aurora, com apresentações do domingo (19) a terça-feira (21), a partir das 15h.

A programação tem como objetivo reunir atrações culturais ligadas ao mais genuíno ritmo musical pernambucano, o frevo, como Spok e Grupo Passo de Anjo, juntamente com artistas com identificação com o público mirim, a exemplo da Fada Magrinha e Mariane Bigio.

No Polo Parque da Jaqueira, no domingo (19), as atrações serão Boi de Arcoverde, Abissal e o Maracatu Real da Várzea, Maracatu Leão da Fortaleza, de 15h às 17h, seguidas por Joanah Flor, com o show infantil da Trupe do Circo. No dia 20 quem toma conta do palco é o Clube de Boneco Seu Malaquias, depois o Maracatu de Baque Solto Leão do Norte de Glória do Goitá e Caboclinho 7 Flexas. Depois Ilana Ventura e Banda é quem faz a festa da criançada entre 17h e 18h, a última atração é o Tio Bruninho, que começa às 18h20.

As atrações do Polo Parque Santana no dia 19 serão o bloco Lírico Sempre Feliz, o espetáculo Leão do Norte, a Orquestra Arco íris e passistas da Companhia Brasiliart de Dança, a partir das 15h. Em seguida, o maestro Spok e o Grupo Passo de Anjo sobem ao palco, finalizando com a trupe Vivência Circense, que encerrará a programação nesse dia.

No Polo Parque da Macaxeira quem inicia as apresentações é o Maracatu Nação Filhos de Ogum, Urso Preto da Macaxeira, Clube Carnavalesco Misto Toureiro de Santo Antônio, a partir das 15h, seguidas por Bandinha Circense do Recife e TinTim.

No Polo Parque Dona Lindu, ocorrerão os shows da companhia de Dança Giselly Andrade, Orquestra Lemos, Maracatu de Baque Virado Nação de Luanda, A La Ursa Rosinha, a partir das 15h.

Já no Polo Cais da Aurora, o primeiro dia vai trazer atrações como os Passistas Zenaide Bezerra, depois vem a Orquestra Prime, Maracatu Piaba de Ouro, O Bondinho Bloco Carnavalesco Infantil, das 15h às 17h.

Confira a programação completa:

Polo Parque da Jaqueira

Domingo (19/02)

15h - Recife Matriz da Cultura Popular - Boa Arcoverde, Abissal e o Maracatu Real da Várzea, Maracatu Leão da Fortaleza

17h - Joanah Flor

18h20 - Trupe Circo

Segunda-feira (20/02)

15h - Cultura Popular - Clube de Boneco Seu Malaquias, Maracatu de Baque Solto Leão do Norte de Glória do Goitá, Caboclinho 7 Flechas

17h - Ilana Ventura e banda

18h20 - Tio Bruninho

Terça-feira (21/02)

15h - Cultura Popular - Passistas da Cia de Dança No Ritmo do Compasso, Orquestra Banda Frevo, Boi Mirim, O Clube dos Índios Papo Amarelo

17h - Banda Cervac

18h20 - Mariane Bigio



Polo Parque de Santana

Domingo (19/02)

15h - Recife Matriz da Cultura Popular - Bloco Lírico Sempre Feliz, espetáculo Leão do Norte, Orquestra Arco Íris e passistas da Cia Brasililart de dança

17h - Spok e grupo Passo de Anjo

18h - Vivência Circense



Segunda-feira (20/02)

15h - Recife Matriz da Cultura Popular - Orquestra dos Bichos Soltos, Cia de Dança Angel de Brasília Teimosa, Boi da Cutia, Maracatu Mirim Nação Catimurá

17h - Banda Alegria de Brincar

18h20 - Tintim por Tintim



Terça-feira (21/02)

15h - Recife Matriz da Cultura Popular - Boi D’Loucos, Turma de Palhaços Periquitos do Zumbi, Orquestra Amantes do Frevo, Troça Carnavalesca Mista A Bela da Tarde e seus Bonecos Gigantes

17h - A Bandinha

18h20 - Kelly Benevides - Cigarra Kika



Polo Macaxeira

Domingo (19/02)

15h - Recife Matriz da Cultura Popular - Maracatu Nação Filhos de Ogum, Urso Preto da Macaxeira, Clube Carnavalesco Misto Toureiro de Santo Amaro

17h - Bandinha Circense do Recife

18h20 - Tintim por Tintim



Segunda-feira (20/02)

15h - Cultura Popular - Cortejo do Boi da Mata, Orquestra Beira Rio, Cia de Dança Brincantear, Tribo Indígena Caboclo Tayguara

17h - Mini Rock

18h20 - Kelly Benevides - Cigarra Kika

Terça-feira (21/02)

15h - Cultura Popular - Grupo de Capoeira Angola Ifé, Clube Carnavalesco Misto O Menino do Pátio de São Pedro, Cia Aje de Dança, Orquestra Mistura Fina

17h - Palhaço Chocolate

18h20 - Fada Magrinha

Polo Parque Dona Lindu

Domingo (19/02)

15h - Recife Matriz da Cultura Popular - Cia de Dança Giselly Andrade, Orquestra Lemos, Maracatu de Baque Virado Nação de Luanda, A La Ursa Rosinha

17h - Mateus e Katilinda & Banda

18h20 - Vivência Circense

Segunda-feira (20/02)

15h - Recife Matriz da Cultura Popular - Afoxé Obá Aiye, Bloco Carnavalesco Amantes das Flores, Maracatu Nação Sol Nascente

17h - Fada Magrinha

18h20 - Grupo Infantil Sol Menores



Terça-feira (21/02)

15h - Recife Matriz da Cultura Popular - Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, Clube de Índio Tupi Guarani, Maracatu Nação Erê

17h - Banda Maria Fulô

18h20 - Bailinho Kids

Polo Cais da Aurora

Domingo (19/02)

15h - Recife Matriz da Cultura Popular - Passistas Zenaide Bezerra, Orquestra Prime, Maracatu Piaba de Ouro, O Bondinho Bloco Carnavalesco Infantil

17h - Lucas dos Prazeres

18h20 - Mini Rock



Segunda-feira (20/02)

15h - Recife Matriz da Cultura Popular - Urso Teimoso da Torre, Passistas do Balé Folclórico de Jaboatão, Orquestra dos Palhaços, Boi Mirim

17h - Bailinho Kids

18h20 - Mariane Bigio

Terça-feira (21/02)

15h - Recife Matriz da Cultura Popular - Maracatu Nação Sol Nascente, Caboclinhos Tainá, Cia de Frevo Kids, Orquestra 29 de Maio

17h - Tio Bruninho

18h20 - O Mundo Bita

