BRASIL Saiba onde há mais pessoas com ensino superior no Brasil, segundo o Censo 2022 Metade dos 165 mil habitantes de São Caetano do Sul (SP) cursou pelo menos a graduação

A cidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, tem a maior proporção de pessoas com mais de 25 anos com ensino superior no país. Metade dos 165 mil habitantes cursou pelo menos a graduação. Os dados são do Censo 2022, divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No outro extremo, três cidades têm apenas 2% dos residentes com diploma: Santa Luzia do Norte e Coqueiro Seco, ambas em Alagoas, e Nordestina, na Bahia. Entre os maiores municípios, com mais de 100 mil habitantes, Belford Roxo, na Baixada Fluminense, aparece com a pior taxa, de somente 6%.

Segundo ele, São Caetano do Sul é uma cidade relativamente pequena que está muito perto do Centro do município de São Paulo. Por isso, apresenta indicadores semelhantes aos de bairros de classe média da capital paulista.

— Se separasse Pinheiros, por exemplo, teria uma população semelhante à de São Caetano do Sul, com indicadores semelhantes, talvez melhores até — afirmou.

Já o caso de Belford Roxo é, segundo Perez, parecido com outras cidades mais empobrecidas que ficam em regiões metropolitanas de diferentes estados, como São Paulo, Ceará e Paraíba.

— Quando a gente olha para esse conjunto dos municípios com mais de 100 mil habitantes, vemos que os piores resultados estão na periferia de regiões metropolitanas. Isso me parece indicar que a população de nível superior associada àquele município (ou seja, os professores, enfermeiros que atendem a cidade) não necessariamente reside ali. Podem morar em outros lugares da região metropolitana e ir para lá trabalhar — avalia.

Essa é a segunda divulgação sobre educação do Censo 2022. Em maio do ano passado, o IBGE publicou as informações sobre alfabetização. Nesse momento, ele apresentou os dados sobre a escolaridade média dos brasileiros. Esse é um questionário amostral, em que participam 10% da população, mas de forma com que seja representativo para todo o país.

Cidades com mais de 100 mil habitantes

Com mais pessoas que fizeram o ensino superior

São Caetano do Sul (SP) - 50%

Niterói (RJ) - 43%

Florianópolis (SC) - 43%

Vitória (ES) - 43%

Santos (SP) - 41%

Brasília (DF) - 39%

Curitiba (PR) - 39%

Nova Lima (MG) - 38%

Porto Alegre (RS) - 36%

Valinhos (SP) - 35%

Com menos pessoas que fizeram o ensino superior

Belford Roxo (RJ) - 6%

Maranguape (CE) - 7%

Francisco Morato (SP) - 8%

São João de Meriti (RJ) - 8%

Queimados (RJ) - 8%

Santa Rita (PB) - 8%

Nossa Senhora do Socorro (SE) - 8%

Cabo de Santo Agostinho (PE) - 9%

Magé (RJ) - 9%

Simões Filho (BA) - 9%

Entre todas as cidades

Cidades com mais moradores com ensino superior

São Caetano do Sul (SP) - 50%

Águas de São Pedro (SP) - 44%

Niterói (RJ) - 43%

Florianópolis (SC) - 43%

Vitória (ES) - 43%

Santos (SP) - 41%

Brasília (DF) - 39%

Curitiba (PR) - 39%

Nova Lima (MG) - 38%

Porto Alegre (RS) - 36%

Cidades com menos moradores com ensino superior

Coqueiro Seco (AL) - 2%

Nordestina (BA) - 2%

Santa Luzia do Norte (AL) - 2%

Muquém do São Francisco (BA) - 3%

Lamarão (BA) - 3%

Palmeirândia (MA) - 3%

Queimada Nova (PI) - 3%

Olho d'Água Grande (AL) - 3%

Rafael Jambeiro (BA) - 3%

Sítio Novo (RN) - 3%

