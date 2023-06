Saiba onde mais choveu em Pernambuco nesta quarta-feira (14)

A- A+

As chuvas desta quarta-feira (14) já causaram um acumulado de mais de 130 mm no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR). De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o município registrou o maior acumulado do dia.

O Cabo é seguido por Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Norte, e Ipojuca, na RMR.

A RMR e Zona da Mata estão com aviso de chuvas fortes e moderadas até a manhã desta quinta-feira (15).



De acordo com a Apac, as chuvas são provenientes de um sistema meteorológico vindo do Oceano Atlântico.

Confira o quanto choveu em alguns locais:

Cabo de Santo Agostinho: 130,85 mm

Vitória de Santo Antão: 129,61 mm

Ipojuca: 124,13 mm

Glória do Goitá: 123,57 mm

Jaboatão dos Guararapes: 111,75 mm

Moreno: 105,06 mm

Amaraji: 98,65 mm

Pombos: 96,40 mm

Serinhaém: 90,16 mm

Lagoa do Carro: 89,05 mm

Recife (bairro de Areias): 81,40 mm

Veja também

"astrobiologia" Nasa encontra elemento essencial à vida em lua de Saturno