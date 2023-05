Saiba os 8 sinais da crise renal, que levou prefeito do Rio de Janeiro a ser internado

A- A+

Como mostrou O Globo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi internado na noite dessa quinta-feira no Hospital Copa Star, em Copacabana, devido a uma crise renal. À coluna do Ancelmo Gois, a prefeitura disse que o quadro é estável e que Paes passará por um procedimento de retirada de cálculos renais.

O quadro de fato é causada pelas famosas pedras nos rins na maioria dos casos. Os órgãos têm como função equilibrar o volume de água no corpo e filtrar o sangue para retirar as impurezas, produzindo a urina.

Esse processo, no entanto, pode levar ocasionalmente à formação de cristais, por vezes devido a um excesso de substâncias como cálcio e ácido úrico na corrente sanguínea. Eles se aglomeram e formam pequenas pedras, que ficam alojadas nos rins e em outras partes do sistema urinário.

O diagnóstico é relativamente comum. No fim de março, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também teve o quadro identificado enquanto estava em Londres, na Inglaterra. Ele foi operado no país estrangeiro.

Quais são os sintomas do cálculo renal?

Esses cálculos, como são oficialmente chamados, podem passar despercebidos em alguns casos. Mas, especialmente quando são grandes, podem provocar sintomas, que costumam envolver dores muito fortes.



Veja todos os 8 sinais:

Cólicas fortes que irradiam para as costas e para a parte inferior do abdômen;

Dificuldade para urinar ou urinar pouco;

Ardência ao urinar;

Infecção urinária;

Presença de sangue na urina;

Febre;

Náuseas e

Vômitos.

Qual o tratamento para pedras nos rins?

O tratamento costuma ter início com o uso de analgésicos e anti-inflamatórios para minimizar a dor, além do aumento do consumo de água. O objetivo é tentar fazer com que as pedras passem naturalmente pelo trato urinário e sejam eliminadas, sem a necessidade de uma intervenção.

No entanto, quando são grandes, e portanto não conseguem passar sozinhas, é preciso realizar uma cirurgia para removê-las, ou quebrá-las em pedaços menores que possam ser expelidos na urina.

Normalmente, a internação para esse tipo de cirurgia é de um dia, e a recuperação é rápida, de até três dias.

Como é a cirurgia para o cálculo renal?

Existem diferentes tipos de operação, que variam a depender do tamanho, do local em que os cálculos estão, da condição de saúde do paciente e de outros aspectos do diagnóstico.

Uma das modalidades mais comuns é a nefrolitotripsia extracorpórea, quando o médico utiliza um aparelho que produz ondas de choque focados na pedra para quebrá-la em pedaços menores que serão expelidos naturalmente. Trata-se de um método não invasivo, pelas ondas serem emitidas sobre a pele, e geralmente adotado para cálculos com tamanhos entre 6 e 15 mm.

Outro comum para pedras maiores, acima de 15mm, é a nefrolitotripsia percutânea. A operação envolve um pequeno corte na lombar para inserir um aparelho até o interior do rim. Esse dispositivo, que possui uma microcâmera para dar visão ao médico, encontra os cálculos e utiliza um laser, disparado pelo profissional, para quebrá-los. Em seguida, o cirurgião pode retirar os pedaços com uma pinça por meio do corte.

Para pedras menores, existe também um método que utiliza laser, porém sem a necessidade de uma incisão na lombar. Chamada de ureterorrenolitotripsia, esse tipo de cirurgia utiliza um dispositivo extremamente fino que pode ser inserido pela uretra para chegar até o cálculo e, então, quebrá-lo com o laser. As partes menores são eliminadas espontaneamente depois.

Outra forma, que tem sido menos utilizada ultimamente por ser mais invasiva, é a cirurgia aberta, em que o profissional realiza um procedimento convencional de abertura do rim para ele mesmo remover as pedras. É adotada em casos mais raros, como cálculos renais grandes e complexos.

Como evitar as pedras nos rins?

Beber de dois a três litros de água por dia, regularmente, é a medida mais eficaz para prevenir as pedras nos rins. Aqueles com cálculos formados por excesso de ácido úrico ou cálcio também podem se beneficiar do controle da ingestão de alimentos ricos em proteínas e cálcio.

Existem quatro tipos de cálculo renal. São eles: cálculo de cálcio (é o mais comum), cálculo de cistina (que surge em pessoas com uma doença renal crônica chamada de cistinúria), cálculo de estruvita (os que mais crescem e podem bloquear os pontos do sistema urinário onde se encontram) e o cálculo de ácido úrico, que é mais comum nos pacientes do sexo masculino.

