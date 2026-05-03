A- A+

saúde Saiba os benefícios de beber suco de cenoura todos os dias para o sistema imunológico, pele e visão Consumo da bebida fornece beta-caroteno e vitaminas A e C e tem efeitos positivos dentro de uma dieta equilibrada

O suco de cenoura é uma bebida rica em nutrientes que, quando incorporada diariamente e em uma dieta equilibrada, pode influenciar diferentes processos no corpo. Seu perfil nutricional inclui compostos que o corpo transforma em vitamina A, além de antioxidantes e vitaminas essenciais.

Reforço da alimentação: Por que cenouras, tomates e abacates podem fazer você parecer 10 anos mais jovem? Entenda potencial nutricional

O suco fresco de cenoura facilita a rápida incorporação de nutrientes como beta-caroteno, que o corpo converte em vitamina A, além de vitamina C. Essa forma de consumo concentra componentes do vegetal, embora reduza a presença de fibras. Por esse motivo, recomenda-se moderação, especialmente por causa do seu teor natural de açúcar e menor teor de fibras em comparação com cenouras inteiras.

Segundo a Fundação Espanhola de Nutrição (FEN) , uma cenoura de tamanho médio pode cobrir até 89% das necessidades diárias desse nutriente em homens (entre 20 e 39 anos) e até 112% em mulheres da mesma faixa etária.

Impacto no sistema imunológico

A contribuição da vitamina A e da vitamina C presentes no suco de cenoura está relacionada às funções do sistema imunológico, em particular à atividade dos glóbulos brancos. Os efeitos associados incluem:

Participação na produção e operação de células de defesa.

Manutenção das barreiras mucosas nos olhos, pulmões e intestinos, segundo o Escritório de Suplementos Alimentares dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH).

Essas estruturas atuam como a primeira linha de proteção contra agentes externos.

Relação com a saúde da pele

O beta-caroteno atua também como antioxidante. Esse composto está associado à proteção celular contra danos oxidativos gerados por fatores como exposição ao sol e poluição ambiental.

A Academia Americana de Dermatologia indicou que uma dieta com presença de antioxidantes pode complementar o uso de protetor solar ajudando a reduzir o estresse oxidativo na pele.

Função na visão

A vitamina A derivada do beta-caroteno está envolvida na formação da rodopsina, uma proteína presente na retina. O Instituto Nacional do Oftalmologista (NEI) do NIH destaca que esse pigmento é necessário para a adaptação visual em condições de pouca luz.

A deficiência grave de vitamina A pode estar associadaa alterações como cegueira noturna, considerada um indicador precoce de desnutrição ocular.

Consumo diário

Um estudo conduzido pelo Departamento de Ciências Humanas da Texas A&M–Kingsville University, publicado na Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA, concluiu que beber 250 ml diariamente pode melhorar as defesas antioxidantes do corpo, ajudando a proteger as células contra danos oxidativos, E de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, esta quantidade de suco contêm:

94,4 kcal.

210 g de água.

2,24 g de proteína.

0,354 g de gordura.

1,89 g de fibra.

9,23 g de açúcares.

Com informações do El Universal.

Veja também