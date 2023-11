A- A+

FERIADOS Saiba por que quase metade dos feriados de 2024 cai no fim de semana Próximo ano será bissexto, logo, com 366 dias, um a mais do que o normal; 7 de setembro, 12 de outubro e 2 de novembro, que caíram na quinta-feira em 2023, serão no sábado

Depois de um 2023 cheio de feriados prolongados — 11 no total —, o ano que se aproxima será bem mais econômico: quase metade cairá no fim de semana. E o motivo é simples: 2024 é um ano bissexto, isto é, terá 366 dias (um dia a mais em fevereiro), em vez dos 365 normais.

O último ano bissexto que vivemos foi 2020. Depois de 2024, o próximo será 2028. Para saber se o ano é bissexto, basta que seja divisível por 4. Mas por que temos anos com um dia a mais em fevereiro (e 366 dias no total)?

Isso acontece para "ajustar o tempo". O sistema que usamos é o calendário gregoriano, segundo o qual uma volta do planeta em torno do seu eixo equivale a um dia, e uma volta da Terra em torno do sol equivale a um ano. Para girar em torno de si, o planeta demora 24 horas. Já para dar uma volta completa em torno do sol, a Terra leva aproximadamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Por isso, nosso ano tem 365 dias, divididos em 12 meses.

Essa divisão, no entanto, gerou um problema: o que fazer com as 5 horas, 48 minutos e 46 segundos que "sobram"? A solução partiu dos egípcios de Alexandria que, há mais de 2.000 anos, tiveram a ideia de, a cada quatro anos, adicionar um dia a mais ao calendário, para compensar as horas restantes.

Caso contrário, em cada ano, em 372 anos, haveria um atraso de três meses entre o "ano civil" (que tem duração de 365 dias) e o ano solar, correspondente ao movimento de translação da Terra ao redor do sol.

Veja os feriados em 2024

Feriados prolongados

Ao contrário deste ano, 2024 vai contar apenas com três feriados prolongados de cunho nacional. O Dia da Confraternização Universal (1 de janeiro) cairá numa segunda-feira, enquanto Paixão de Cristo (29 de março) e Proclamação da República (15 de novembro) serão em duas sextas-feiras, possibilitando o "feriadão" (de três dias, emendando com o fim de semana).

Os feriados e pontos facultativos:

Janeiro

1 (segunda-feira): Confraternização Universal (feriado nacional)

Fevereiro

12 (segunda-feira): Carnaval (ponto facultativo nacional)

13 (terça-feira): Carnaval (ponto facultativo nacional e feriado estadual)

14 (quarta-feira de cinzas): Carnaval (ponto facultativo nacional até as 14h)

Março

29 (Sexta-feira Santa): Paixão de Cristo (feriado nacional)

Abril

21 (domingo): Tiradentes (feriado nacional)

Maio

1º (quarta-feira): Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)

30 (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo nacional)

Setembro

7 (sábado): Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 (sábado): Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

28 (segunda-feira): Dia do Servidor Público (ponto facultativo nacional)

Novembro

2 (sábado): Finados (feriado nacional)

15 (sexta-feira): Proclamação da República (feriado nacional)

Dezembro

25 (quarta-feira): Natal (feriado nacional)

