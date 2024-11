A- A+

Consciência Negra Saiba quais lugares e serviços vão funcionar no Dia da Consciência Negra, nesta quarta-feira (20) Todos os transportes públicos da cidade irão operar no feriado. As áreas de lazer das orlas da Barra da Tijuca, da zona Sul e do Aterro do Flamengo continuarão suspensas

Ao longo do G20, o Rio de Janeiro foi uma Cidade Maravilhosa no quesito segurança e organização. A folga prolongada aos cariocas, causada pela realização da cúpula de líderes, termina nesta quarta-feira, com a celebração do feriado nacional da Consciência Negra.

É a primeira vez que a data, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em dezembro de 2023, será comemorada em todo o Brasil. Confira, abaixo, os transportes que funcionarão e quais locais estarão abertos.

Para os turistas que estenderem a visita, as áreas de lazer das orlas da Barra da Tijuca, da Zona Sul e do Aterro do Flamengo continuarão suspensas.

Por outro lado, o Centro de Operações do Rio (COR) não prevê nenhuma interdição. As vias estarão abertas para a passagem das comitivas estrangeiras e as forças de segurança.

Já o Aeroporto Santos Dumont, no Centro, retomará as operações normais com a aviação comercial, nesta quarta-feira, das 6h às 23h. Enquanto isso, a aviação geral, em que há a executiva e o táxi aéreo, voltaram a funcionar na quinta-feira, a partir das 6h.

Transportes

Grande parte dos transportes funcionará com a programação dos domingos e dos feriados nesta quarta-feira, Dia da Consciência Negra. Leia, abaixo, as movimentações.

Metrô: As estações de metrô do Rio abrirão às 7h e o serviço será encerrado ás 23h.

funcionará das 6h às 20h com ajustes nos intervalos.

O VLT estará circulando a partir das 5h às 23h. Nas linhas 1 (Terminal Gentileza x Santos Dumont), 3 (Central x Santos Dumont) e 4 (Terminal Gentileza x Praça XV), haverão intervalos médios de 20 minutos. Na linha 2, eles serão de até uma hora.

O VLT estará circulando a partir das 5h às 23h. Nas linhas 1 (Terminal Gentileza x Santos Dumont), 3 (Central x Santos Dumont) e 4 (Terminal Gentileza x Praça XV), haverão intervalos médios de 20 minutos. Na linha 2, eles serão de até uma hora. Barcas: A linha Arariboia vai operar com a grade de domingos e feriados. As travessias serão realizadas a cada 60 minutos, das 5h30 às 23h30, no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h, no trajeto Rio-Niterói. No entanto, não haverá operação nas Linhas Charitas e Cocotá. E na Paquetá, seguirá a grade de fins de semana e feriados.

O BRT funcionará com a programação dos sábados.

