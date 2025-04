Saiba quais problemas de saúde Papa Francisco enfrentou ao longo da vida

A- A+

O Papa Francisco, que morreu aos 88 anos nesta segunda-feira, passou cinco semanas internado na Policlínica Gemelli de Roma por causa de uma pneumonia bilateral, tendo que passar por oxigenoterapia e transfusão de sangue durante sua estadia na clínica.

Ao longo dos anos, o Pontífice enfrentou diversos problemas de saúde, e suas condições tornaram seu quadro mais delicado nos dias antes de sua morte.

Aos 21 anos, em 1957, enquanto ainda era seminarista, Bergoglio contraiu uma grave pneumonia que levou à remoção do lobo superior do pulmão direito devido à presença de três cistos.

Mas, ao longo dos anos, novos problemas de saúde surgiram na vida do argentino.

Em 2019, quando já havia se tornado Pontífice, ele passou por uma cirurgia de catarata nos olhos, um procedimento realizado na Clínica Pio XI, em Roma, e que só foi conhecido pelo público após uma declaração do próprio Papa algum tempo depois.

Dois anos depois, em 4 de julho de 2021, o Papa foi internado na Gemelli para uma cirurgia no cólon devido a uma estenose diverticular, uma condição que causa inflamação e estreitamento do intestino grosso.

Após o procedimento invasivo, que retirou 33 centímetros de seu intestino, o Pontífice ficou hospitalizado por dez dias.

Em maio do ano seguinte, começaram os problemas no joelho direito, levando-o a usar uma cadeira de rodas pela primeira vez para aliviar as dores causadas por uma lesão no ligamento, durante uma visita ao Canadá.

A limitação física passou a ser um desafio recorrente em seus compromissos públicos dali em diante.

Em março de 2023, Francisco foi hospitalizado por três dias devido a uma bronquite e depois por cerca de 10 dias em junho do mesmo ano para uma operação de hérnia abdominal, resultante da operação de 2021.

O procedimento exigiu anestesia geral e uma internação de nove dias.

Já em dezembro de 2024, o Papa sofreu uma queda em sua residência no Vaticano, o que resultou em um grande hematoma em seu rosto.

No mês seguinte, em janeiro de 2025, sofreu um novo acidente doméstico, machucando dessa vez o antebraço direito, que precisou ser imobilizado temporariamente.

O quadro de saúde de Francisco se agravou em fevereiro, quando precisou ser internado novamente na Policlínica Gemelli para tratar uma bronquite persistente.

Poucos dias depois, o Vaticano anunciou que o Papa sofria de uma pneumonia nos dois pulmões, com um quadro clínico "complexo".

O estado de saúde do líder da Igreja Católica se agravou no dia 22 de fevereiro, com "um ataque asmático prolongado que exigiu oxigênio de alto fluxo" e problemas hematológicos que exigiram uma transfusão de sangue.

Teve melhora no quadro nos dias seguintes, embora a situação ainda fosse delicada devido à sua idade avançada.

