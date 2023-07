A- A+

saúde Saiba quais roupas de academia podem ser usadas mais de uma vez sem lavar Especialista recomenda a repetição apenas de vestimentas feitas com material de algodão ou lã

A rotina de lavar roupas de academia para quem treina ou faz exercícios físicos todos os dias pode se tornar uma tarefa extremamente cansativa. Mas, segundo especialistas, algumas dessas peças podem ser utilizadas mais de uma vez, já que promovem a respiração da pele sem acúmulo de microrganismos.

Algodão e lã

De acordo com Susan Massick, dermatologista da Ohio State University, nos Estados Unidos, as roupas de ginástica feitas com materiais orgânicos, como algodão e lã, muito encontrados em tops esportivos, camadas de base, calças e moletons são os maiores aliados de quem tem uma vida de exercícios ativa. Esses materiais não retém muitas bactérias a ponto de ser necessária a lavagem constante.

Para a especialista, eles podem ser usados pelo menos duas vezes antes de lavar. Ao contrário das vestimentas feitas com materiais sintéticos, como poliéster e náilon. Ambos acumulam microrganismos, que tendem a se fixar mais no material a partir do suor em excesso.

"Fibras naturais não precisam ser lavadas com tanta frequência, mas a maioria das roupas de ginástica hoje em dia são feitas de fibras sintéticas [que] embora sejam consideradas “respiráveis” muitas vezes não são e podem reter a umidade", explica a dermatologista.

Acúmulo de bactérias

O suor se mistura com a flora bacteriana natural que vive na pele. À medida que isso acontece, a quantidade de microrganismos se multiplica, entrando também nos poros, os quais ficam mais abertos pela sudorese.

Outro problema é o desenvolvimento de fungos nas áreas úmidas do corpo. Vestir roupas encharcadas de suor em áreas propensas a infecções por fungos, como a virilha e sob os seios, pode causar uma concentração desequilibrada deles no corpo. As duas peças que mais merecem atenção são os sutiãs, ou tops esportivos e leggings, alerta Susan.

"Eu definitivamente evitaria usar novamente meias suadas ou sutiãs esportivos - certifique-se de ter vários em estoque para que você possa intercalar entre as peças", recomenda a dermatologista.

Sob as dobras da pele, como nos seios, você pode notar erupções cutâneas, espinhas, coceira ou queimação e manchas que vazam líquido claro. Infecções fúngicas genitais causam corrimento, vermelhidão e coceira ou queimação.

Para a médica, o limite de utilização deve ser duas vezes antes de lavar. No primeiro uso, é importante manter as roupas frescas por mais tempo e poder usá-las novamente. Por isso, é recomendado usar desodorante antes do treino, ter momentos de pausa para resfriar o corpo e pendurar as roupas para secar quanto retirá-las.

"E se você não tiver certeza se pode usá-lo novamente, minha regra geral é, em caso de dúvida, apenas lave", conclui a especialista.

