UNIVERSIDADES Saiba quais são os cursos brasileiros que estão no Top 50 em ranking mundial A lista foi divulgada nesta quarta-feira, 12, e as universidades brasileiras ocuparam posições no ranking de melhores instituições por curso

O Brasil aparece 12 vezes na nova edição do "QS World University Rankings", que elege as melhores universidades do mundo.

A lista foi divulgada nesta quarta-feira, 12, e as universidades brasileiras ocuparam posições no ranking de melhores instituições por curso - em dois deles, teve mais de uma representante: Odontologia e Engenharia de Petróleo.

A Universidade de São Paulo (USP) foi a mais citada. Em Odontologia, ganharam destaque também a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp). Já em Engenharia do Petróleo, além da USP, foi citada a Universidade Federal do Rio de Janeiro (URFJ).

Curso de Odontologia

- Universidade de São Paulo (USP): 13º lugar;

- Universidade Estadual de Campinas (Unicamp): 26º lugar;

- Universidade Estadual Paulista (Unesp): 39º lugar.

Engenharia de Petróleo

- Universidade de São Paulo (USP): 9º lugar;

- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): 40º lugar.

Outros cursos, em que a USP foi a única colocada

- Antropologia: 25º lugar;

- Arqueologia: 43º lugar;

- História da Arte: entre 21º e 50º lugar;

- Engenharia Mineral: 33º lugar;

- Política: 50º lugar;

- Educação Física: 39º lugar;

- Enfermagem: 47º lugar.

De acordo com a QS World University Rankings, foram analisados 21 mil programas acadêmicos de mais de 1.700 universidades, em cem países. Os critérios envolvem reputação e produtividade acadêmica, citações em pesquisas, reputação entre empresas empregadoras e diálogo com instituições internacionais.

A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, liderou o ranking de cursos em todas as áreas de conhecimento - Ciências Sociais e Gestão, Ciências Naturais, Ciências da Vida e Medicina e Artes e Humanidades -, com exceção da área de Tecnologia e Engenharia, liderada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

"Países do leste asiático como Coreia do Sul, China continental e Hong Kong viram melhorias notáveis de suas universidades, enquanto também houve um crescimento notável no número de instituições classificadas da Ásia Ocidental e da região Árabe", diz a QS. Na América Latina, o Brasil lidera em número de citações.

No ranking de melhores universidades em termos gerais, principal categoria da seleção, o MIT ficou em primeiro lugar, com reputação acadêmica nota 100. Em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar ficaram Imperial College London (Reino Unido), Universidade de Oxford (Reino Unido), Harvard (EUA) e Universidade de Cambridge (Reino Unido), respectivamente.

