Saúde Saiba qual é a cirurgia plástica mais feita no mundo, que desbancou a lipoaspiração; veja o ranking Brasil ocupa o segundo lugar entre locais com maior número de realização de procedimentos

A cirurgia de pálpebras é, pela primeira vez, o procedimento cirúrgico mais procurado, de acordo com novo ranking divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps).

Em seguida, ficaram os procedimentos de lipoaspiração, aumento de mama, correção de cicatrizes e rinoplastia. Os resultados são referentes ao ano de 2024.

Por outro lado, a lipoaspiração segue como o procedimento cirúrgico mais comum entre as mulheres, deixando a cirurgia de pálpebras e o aumento de mama, no segundo e terceiro lugar, respectivamente.

A cirurgia de pálpebras foi novamente o procedimento cirúrgico mais popular entre os homens, seguida pela ginecomastia e correção de cicatrizes.

O relatório, que é parte da Pesquisa Global Anual sobre Procedimentos Estéticos/Cosméticos, mostra que a maioria dos procedimentos de face e cabeça apresentou crescimento em relação ao ano anterior, com mais de 7,4 milhões de procedimentos e um aumento de 4,3%.

Os principais procedimentos foram cirurgia de pálpebras, com mais de 2,1 milhões e um aumento de 13,4%, rinoplastia, com 1 milhão de procedimentos e uma redução de 10%, e enxerto de gordura – face, 0,9 milhão e um aumento de 19,2%.

Além disso, os procedimentos não cirúrgicos mais populares foram toxina botulínica, ácido hialurônico (preenchimento), depilação, lifting facial não cirúrgico e peelings químicos.

A maioria dos aumentos de mama (54% do total), rinoplastias (60,1%) e cirurgias genitais externas (48,4%) ocorreu em mulheres de 18 a 34 anos, enquanto os injetáveis de toxina botulínica foram mais populares entre aquelas de 35 a 50 anos (47,0% do total). A lipoaspiração e a redução de gordura não cirúrgica foram distribuídas de forma bastante uniforme entre ambas as faixas etárias.

A toxina botulínica permaneceu como o procedimento não cirúrgico mais comum para homens e mulheres e entre todas as faixas etárias, com 7,8 milhões de procedimentos realizados por cirurgiões plásticos em todo o mundo. Em segundo lugar, os procedimentos com ácido hialurônico (preenchimento) aumentaram 5,2%, para 6,3 milhões.

"Adicionamos novas perguntas à pesquisa e dimensões à nossa análise para abranger tendências emergentes em estética. Nosso relatório agora inclui dados sobre 'Mommy Makeover' e outros procedimentos combinados, revisão de cicatrizes, rejuvenescimento das mãos com enxerto de gordura, remoção de gordura bucal, correção de mamilo invertido, criação de covinhas e outras cirurgias genitais externas", afirma Amin Kalaaji, presidente do Comitê Global de Pesquisa da Isaps e cirurgião plástico na Noruega, em comunicado.

Brasil em segundo lugar

No primeiro lugar do maior número de realização de procedimentos (no geral) estão os EUA, com mais de 6,1 milhões. No segundo lugar está o Brasil, com 3,1 milhões, e no terceiro, o Japão.

Os procedimentos cirúrgicos continuam sendo realizados principalmente em hospitais (52,6% em todo o mundo) ou em consultórios médicos (29,9%). Em média, os países com a maior proporção de pacientes estrangeiros são Tunísia, Emirados Árabes Unidos, Colômbia e Turquia.

“Embora seja eletiva, a cirurgia estética é uma cirurgia propriamente dita que envolve riscos e possíveis efeitos colaterais. A segurança deve ser a prioridade, e incentivamos os pacientes a escolherem um cirurgião plástico especializado, certificado, treinado e com experiência no procedimento”, analisa Naveen Cavale, presidente do Comitê de Comunicações da Isaps e cirurgião plástico no Reino Unido.

