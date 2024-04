A- A+

SAÚDE Saiba qual é a fruta que você deve incluir na dieta para amenizar as olheiras Rica em vitamina C, a romã pode reduzir o inchaço e a inflamação na região abaixo dos olhos, de acordo com especialista em nutrição

De sabor adocicado, a romã é uma fruta exótica repleta de vitaminas e sais minerais, ideal para acompanhar diversos pratos e fazer sucos, sendo também mais uma opção para aqueles que querem aumentar a ingestão de nutrientes.



Esse alimento de origem persa é fruto de uma árvore cientificamente conhecida como Punica granatum, que pode chegar até cinco metros de altura. Hoje a sua produção é feita em uma escala global: espalhou-se por toda a bacia do Mediterrâneo, sendo que o seu principal produtor na Europa é a Espanha, e chegou a regiões da África, Austrália e América do Sul.

Estima-se que desde a antiguidade a romã seja símbolo de vida pela abundância de seus grãos e pelo chamativa cor vermelha do fruto. Acredita-se também que na Roma Antiga essa fruta estava relacionada com a imagem de Juno, a deusa do casamento e da fertilidade, e que os egípcios a utilizavam como remédio.

A romã é um fruto carnudo coberto por uma casca espessa e brilhante que varia em tons de vermelho, amarelo e verde. — Em seu interior, ela abriga vários grãos que formam uma polpa comestível vermelha e suculenta, ideal para acompanhar saladas e opções de café da manhã e lanches. Eles ficam muito bem até em iogurtes e em pratos com queijo — explica a nutricionista argentina Andrea Victoria Greco.

Propriedades da romã

O diferencial desse alimento é o fato de que ele tem baixa densidade calórica: 100 gramas de romã fornecem 34 calorias, segundo a Fundação Espanhola de Nutrição. Além disso, o fruto não contém gorduras, colesterol e seu índice de frutose é muito baixo, detalha Greco.

Saiba quais são os efeitos positivos do consumo dessa fruta:

Elimina olheiras: A romã pode ser uma aliada na prevenção do envelhecimento da pele, principalmente do rosto. A vitamina C presente nessa fruta ajuda a reduzir a inflamação e o inchaço na região das olheiras, pois contribui para produção de colágeno, necessário para manter a pele elástica, brilhante e hidratada.





Melhora a visão: Essa fruta também ajuda a promover a saúde dos olhos, pois é fonte de antocianinas, um conjunto de antioxidantes que melhoram a capacidade visual e combatem os radicais livres, substâncias tóxicas que se acumuladas em excesso podem danificar os órgãos, inclusive os da visão. Além disso, a romã é rica em betacaroteno, composto natural que o corpo converte em vitamina A, necessária para prevenir a degeneração da retina e o desenvolvimento de catarata. De acordo com as diretrizes alimentares dos Estados Unidos, a ingestão diária sugerida de vitamina A é de 700 miligramas para mulheres e 900 miligramas para homens.

Promove a hidratação: Se há algo que caracteriza a romã fruta é o seu poder hidratante. Cerca de 91% da sua composição é água, por isso a sua ingestão é ideal para se manter hidratado, mas, ao mesmo tempo, evitar a retenção de líquidos, afirma Greco. Um relatório da revista americana de atletismo Runners World estima que essa propriedade confere à romã uma função diurética, o que também pode ajudar a eliminar toxinas do corpo. Mesmo assim, os profissionais destacam que o consumo de água mineral não deve ser substituído. Segundo relatório da Mayo Clinic, entidade dedicada à pesquisa e divulgação de material científico e médico das Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos, é indicado que a ingestão diária de líquidos para homens adultos saudáveis que vivem em climas temperados seja de 3,7 litros , e para mulheres a quantidade sugerida é de 2,7 litros.

Fortalece o sistema imunológico: Lucila Rosso, nutricionista esportiva formada pela Universidade de Buenos Aires, comenta que a vitamina C presente na romã também ajuda a manter o funcionamento ideal do sistema imunológico, pois também protege as células dos radicais livres, que geram seu envelhecimento precoce e as deixa expostas ao possível desenvolvimento de doenças. Esse nutriente também ajuda a prevenir e melhorar resfriados, acrescenta Greco. A quantidade diária recomendada de vitamina C, de acordo com um relatório da Universidade de Harvard, é de 90 miligramas para homens e 75 miligramas para mulheres.

Reduz a pressão arterial: O potássio é um dos minerais que mais se destaca na romã. Esse nutriente é capaz de tratar a hipertensão, pois reduz a pressão arterial, sendo é responsável por relaxar os vasos sanguíneos e aumentar a eliminação de sódio pela urina, de acordo com Rosso. Além disso, o potássio atua nas fibras e tecidos musculares para dar a eles estrutura e vitalidade. Quando esse mineral não está presente em níveis adequados, os músculos terão dificuldade em funcionar e estarão sujeitos a cãibras. Cerca de 100 gramas de fruta fornecem 238 miligramas desse nutriente, uma quantidade elevada considerando que o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos recomenda uma ingestão diária de 3.400 miligramas de potássio diário para homens e 3.600 miligramas para mulheres.

Como consumir a romã?

A romã é uma fruta de época e a sua estação é curta: está disponível, principalmente nos mercados e em vendas de frutas, durante os meses de outono. Para saber quais frutos estão maduros, é preciso agarrá-los e verificar se estão pesados, porque isso dá a indicação de que contêm suco e muitos grãos. Por outro lado, a pele deve ser lisa e ser de cor vibrante.

Este alimento pode ser consumido fresco, grão por grão. A fruta deve ser cortada ao meio, e cada parte da sua casca deve ser suavemente espremida para soltar os grãos, que depois podem ser retirados com uma colher. Os restos da membrana branca que sobraram também devem ser removidos, uma vez que essa confere um sabor bastante amargo. Essa fruta pode ser consumida sozinha ou misturada em pratos doces e salgados, recomenda Greco: desde iogurte com granola, saladas, podendo até mesmo ser usada na decoração de bolos e como ingrediente de vitaminas ou sucos.

Na culinária indiana, por exemplo, seus grãos secos são frequentemente usados como tempero para dar um sabor agridoce aos pratos. A romã também é uma marca registrada da gastronomia libanesa que prepara um molho chamado muhammara, que combina suco de romã, nozes, alho, pimentão vermelho e azeite, e é usado para acompanhar legumes ou temperar saladas.

— A nossa alimentação deve conter frutas e vegetais frescos diariamente para podermos incorporar naturalmente as suas propriedades como fibras, vitaminas e minerais. É preciso levar em consideração que a ingestão desses alimentos gira idealmente em torno de três porções ao dia, embora possa variar dependendo de cada pessoa e de suas necessidades nutricionais. Entre as diversas opções, o romã se destaca como um ingrediente para ser incluído no café da manhã e no lanche da tarde, de modo que substitua o consumo de alimentos e bebidas industrializados — sugere Greco.

Veja também

rio de janeiro Mulher que levou idoso morto a banco passa por audiência de custódia