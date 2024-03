Saiba quando vai ser o eclipse solar total de 2024 e como observar o fenômeno

A- A+

Quem estiver na América do Norte, no dia 8 de abril, assistirá a um eclipse solar total. O fenômeno astrológico ocorre quando a Lua, a Terra e o Sol ficam completamente alinhados e os raios solares são bloqueados por alguns minutos. Um evento como esse só acontecerá de novo daqui a 20 anos, em 2044.

No momento em que o eclipse acontecer, o céu vai escurecer, como se fosse amanhecer ou anoitecer. Se o tempo permitir, as pessoas verão a coroa solar — camada mais externa — , ou atmosfera exterior, que geralmente é ofuscada pela face brilhante do Sol.

Com duração de dois minutos a mais que os últimos dessa categoria, sua coroa solar será mais visível do que a do último, que aconteceu em 2017. O fenômeno inicia no sul do Oceano Pacífico e começará a ser perceptível às 16h — horário de Brasília —, na costa do México, e terminará às 17h, na costa Atlântica do Canadá.

Apesar de ser visto em praticamente todo o território dos Estados Unidos, somente 31,6 milhões de pessoas poderão ver o fenômeno de forma total, em comparação com os 12 milhões de 2017. O resto verá de forma parcial. Mesmo não sendo possível assistir do Brasil, a NASA permitirá acompanhamento através das redes sociais e canais oficiais.





Como observar o fenômeno?

Quando a Lua bloqueia completamente a face brilhante do Sol, não é seguro olhar diretamente para a estrela sem proteção ocular especializada. Observar qualquer parte do Sol brilhante através de lentes de câmera, binóculos ou telescópio sem um filtro solar especial pode causar lesões oculares graves.

Ao observar as fases parciais do eclipse solar diretamente com seus olhos, é preciso olhar através de óculos de visualização solar seguros — óculos de eclipse— ou de um visualizador solar portátil seguro, indica a NASA. Também é possível usar um método de visualização indireta, como um projetor pinhole.

Os óculos de eclipse não são óculos de sol normais. Os que são utilizados no cotidiano, por mais escuros que sejam, não são seguros para ver o sol. Os padrões para observar o fenômeno devem cumprir o padrão internacional ISO 12312-2. A NASA não aprova nenhuma marca específica de visualizadores solares.

Caso o objeto esteja rasgado, arranhado ou danificado de outra forma, o ideal é descartar o dispositivo. Além disso, a NASA aconselha que óculos para eclipses ou visualizadores portáteis com câmeras, binóculos ou telescópios, pois requer diferentes tipos de filtros solares.

Também é preciso ter cuidados com a pele caso fique horas exposto à luz solar. Mesmo durante um eclipse parcial ou anular, ou durante as fases parciais de um eclipse total, o Sol ainda estará muito brilhante. Lembre-se de usar protetor solar, chapéu e roupas protetoras para evitar danos à pele.

