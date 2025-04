A- A+

VIAGEM ESPACIAL Saiba quanto custou viagem de Katy Perry ao espaço Blue Origin oferece viagem a bordo do foguete New Shepard, o mesmo usado para levar a cantora

“Sinto-me tão conectada ao amor. Acho que essa experiência me mostrou que você não sabe quanto amor existe dentro de você, quanto amor você tem para dar e o quanto você é amado até o dia do lançamento”, disse Katy Perry nesta segunda-feira, momentos após retornar à terra firme após voar para o espaço com outras cinco mulheres em um voo suborbital para a empresa de Jeff Bezos, a Blue Origin. Sua filha de quatro anos, Daisy Dove Bloom, fruto de seu relacionamento com Orlando Bloom, foi seu maior apoio e inspiração e estava presente no Texas vestida de mini astronauta para acompanhá-la.

Em sua homenagem, ao pousar, a cantora ergueu no ar uma margarida e disse que esta foi a segunda melhor experiência de sua vida "depois de ser mãe". A viagem a bordo do foguete New Shepard durou entre 10 e 15 minutos, e, durante esse tempo, a cantora aproveitou para apresentar sua própria versão “espacial” da música “What a Wonderful World”, de Louis Armstrong. Imagens da experiência se espalharam rapidamente pelas redes sociais, deixando muitos se perguntando quanto custa uma viagem como essa.

Da mesma forma, embora a cantora de "Fireworks" tenha expressado sua felicidade por ter realizado um sonho que tinha há 15 anos, ela também se viu no olho do furacão e foi alvo de críticas de várias estrelas de Hollywood.

Na segunda-feira, 14 de abril, às 10h30 (horário de Brasília), o voo NS-31 partiu da Base Aérea de Van Horn, no Texas, tripulado pela cantora Katy Perry, a jornalista e piloto Lauren Sánchez, noiva de Jeff Bezos, a ex-engenheira da NASA Aisha Bowe, a cientista e ativista Amanda Nguyen, a jornalista Gayle King e a produtora Kerianne Flynn. Foi uma jornada histórica, e as seis mulheres tiveram uma visão única, logo acima da linha de Kármán, o limite conhecido como “borda do espaço”, 100 quilômetros acima da Terra. A aeronave desceu de paraquedas e pousou no deserto do Texas.

A experiência de Katy Perry gerou muita curiosidade ao redor do mundo. Uma das maiores questões era exatamente quanto dinheiro seria necessário para realizá-lo. De acordo com o TechCrunch, uma viagem como essa custa US$ 150.000 por pessoa (cerca de R$ 882 mil). No site oficial da Blue Origin, há uma opção para se inscrever para uma viagem a bordo do foguete New Shepard, o mesmo que as mulheres usaram. Eles oferecem a compra de “um assento na janela de um voo espacial que mudará sua vida”.

Mas, como costuma acontecer com esse tipo de coisa, as críticas não demoraram a chegar, mesmo antes da decolagem. Alguns dias atrás, a atriz Olivia Munn apareceu no programa Today With Jenna and Friends da NBC e, em uma conversa com a apresentadora Jenna Bush Hager (filha do ex-presidente dos EUA George Bush), criticou a viagem espacial de Perry.

"O que você está fazendo? Se você quer ir para o espaço, por que precisa nos contar, certo? Vá lá, divirta-se e volte", disse ela. “É preciso muito dinheiro para ir ao espaço, e há muitas pessoas que não têm dinheiro nem para comprar óvulos”, questionou a estrela do Newsroom.

Enquanto isso, na segunda-feira, em meio às consequências da viagem espacial, a modelo Emily Ratajkowski criticou a decisão das mulheres de empreender a odisseia.

"A missão espacial de hoje? Que loucura. É mais do que uma paródia", disse ela em um vídeo no TikTok. "'Você se importa com a Mãe Terra; é para a Mãe Terra', e você vai embarcar em uma nave espacial construída e financiada por uma empresa que está destruindo o planeta?" ela atacou. "Vejam a situação do mundo e pensem em quanto dinheiro foi investido para enviar essas mulheres ao espaço. Para quê? Qual foi o marketing?” ela reagiu, dizendo que estava “indignada” com a situação.

Por sua vez, a atriz Olivia Wilde também manifestou seu descontentamento com o voo que as seis mulheres fizeram com a empresa de Bezos. Por meio de seus stories no Instagram, ela compartilhou um meme de uma conta do X do momento em que Katy Perry desembarcou do navio com uma margarida (em homenagem à sua filha Daisy) e se ajoelhou no chão para beijar a terra.

"Desembarcando de um voo comercial em 2025”, dizia a postagem. A estrela de Don't Worry Darling acrescentou ironicamente: “Um bilhão de dólares comprou alguns bons memes, eu acho”.

Além das perguntas, a cantora de “Teenage Dream” expressou felicidade e gratidão pela experiência histórica que teve. Ela disse que faria uma música baseada em sua aventura no espaço.

“Algum dia, quando você for mais velho, ainda vai olhar para cima com admiração? Ainda estou processando esta jornada incrível. Obrigada, Blue Origin e minhas irmãs no espaço, por ocuparem e criarem espaço para todas nós, 143. Vejo vocês em turnê (quando eu descer, figurativamente)”, disse a cantora em uma publicação no Instagram nesta terça-feira, ao lado de um vídeo de sua viagem ao espaço.

Veja também