Saiba quem é a suspeita de matar ex-sogro e mãe dele envenenados em Goiânia

Presa por suspeita de matar o ex-sogro e a mãe dele envenenados, em Goiânia, a advogada Amanda Partata negou que tenha cometido o crime e disse que está grávida.

Segundo o g1 Goiás, o delegado Carlos Alfama, responsável pelas investigações do caso, declarou que se trata de um “caso complexo e que envolve até um grau de psicopatia”.

O ex-sogro Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e a mãe dele Luzia Tereza Alves, de 86, morreram após consumirem um alimento envenenado, em um café da manhã com Amanda.

Advogada em Itumbiara, no sul de Goiás, Amanda se apresentava também como psicóloga, além de fazer publicações com comentários sobre livros diversos. No entanto, segundo o Conselho Regional de Psicologia de Goiás (CRP-GO), ela não tem registro profissional ativo.

O g1 Goiás disse que o advogado da família das vítimas afirmou que Amanda teve um relacionamento de três meses com o filho de Leonardo — essa relação acabou de forma amigável há dois meses.

Depois, Amanda teria revelado estar grávida do filho de Leonardo e, por isso, continuava frequentando o ambiente familiar.

“Quando ela falou que estava grávida e mandou um exame, ele [o filho de Leonardo] disse que ia assumir, a família toda acolheu. [...] O que nós não conseguimos entender é porque alguém iria querer matar o pai do próprio filho, ou o avô, realmente deve ser alguma psicopatia”, afirmou o advogado Luís Gustavo Nicoli.

Segundo a polícia, a esposa de Leonardo afirmou que a ex-nora, no último domingo (17), convidou as vítimas para um café da manhã e ofereceu o doce, que, de acordo com ela, os três comeram.

Leonardo e Luzia passaram mal após três horas da ingestão do alimento e foram socorridos para um hospital da cidade com dores abdominais, vômito e diarreia, mas não resistiram e morreram ainda no domingo.

Conforme relato, a ex-nora, comeu a sobremesa em quantidade menor e passou mal quando já estava indo para cidade de Itumbiara, e retornou à Goiânia.

