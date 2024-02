A- A+

RIQUEZA Saiba quem é a mulher mais rica do Leste Europeu, que comanda um império de US$ 43 bilhões

Quando o homem mais rico da Europa Oriental morreu em um acidente de helicóptero, quase ninguém sabia o nome de sua esposa. Quase três anos depois, esse não é mais o caso. Renata Kellnerova agora é sinônimo de PPF empresa da família - um império de telecomunicações, mídia, serviços financeiros e comércio eletrônico com sede em Praga, que emprega 61.000 pessoas e opera em 25 países.

Na região, a PPF talvez seja mais conhecida como proprietária de estações de TV privadas em seis países do Leste Europeu e de uma das maiores empresas de telefonia da República Tcheca.

Com US$ 43 bilhões em ativos, a PPF surgiu como uma das principais vencedoras da transição pós-comunista da República Tcheca, um sucesso que o falecido marido de Kellnerova, Petr Kellner, aproveitou ao se expandir para os mercados de rápido crescimento da Rússia e da China.

No entanto, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, que está alterando a geopolítica e os negócios, muitas empresas, incluindo a PPF, estão agora priorizando o crescimento mais próximo de casa.

Em uma troca de e-mails com a Bloomberg News - seus primeiros comentários públicos à mídia desde que assumiu a PPF - Kellnerova contou sobre o período desafiador que passou para se familiarizar com as complexas operações da empresa após a morte repentina de seu marido.

"A primeira prioridade era garantir a estabilidade da PPF e depois começar a desenvolver o negócio novamente", disse ela. "Percebi que a PPF é pessoal para mim e que minha tarefa é preparar nossos filhos para que eles próprios tenham a possibilidade de assumir a liderança do grupo um dia."

Desde que assumiu o controle, a mulher de 56 anos deixou sua marca na empresa. Ela supervisionou um grande afastamento da Ásia - que já foi uma importante fonte de renda - e voltou sua atenção para os mercados ocidentais. Kellnerova escolheu um novo diretor executivo e se separou de alguns dos aliados mais próximos de seu falecido marido.

Ela colocou a empresa sob propriedade total da família ao comprar ações de dois acionistas minoritários e, em seguida, nomeou a si mesma e suas três filhas para o conselho de uma nova holding que abriga todos os seus ativos.

Atualmente a mulher mais rica da região, com o patrimônio líquido de sua família estimado em cerca de US$ 11,8 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaire Index, Kellnerova tem dedicado cada vez mais tempo à tomada de decisões importantes sobre investimentos.

Ela cita sua estreita cooperação com o CEO da PPF, Jiri Smejc, um dos antigos parceiros de investimento de Kellner, como fundamental para sua abordagem.

"Se a situação exigir, podemos tomar decisões sobre negócios em apenas um fim de semana", disse ela. "Nós nos orgulhamos na PPF de sermos muito flexíveis na reação às oportunidades de investimento."

Embora ainda não haja um cronograma exato para a saída completa da Ásia, "o foco principal de nossos negócios tem se deslocado para o oeste nos últimos três anos", disse Kellnerova.

Com dinheiro extra em caixa e taxas de juros mais altas pesando sobre as avaliações de ativos de propriedade privada e de capital aberto, a PPF está examinando a Europa em busca de novos alvos de aquisição.

Sua maior compra até o momento foi a participação na InPost SA, uma empresa polonesa de comércio eletrônico que opera armários de entrega de autoatendimento, e a construção de uma participação na emissora alemã ProSiebenSat.1 Media SE.

Perfil discreto

Assim como seu falecido marido, Kellnerova mantém um perfil público discreto e protege a privacidade de sua família. Ela não quis revelar alvos de investimento específicos que sua empresa tenha ou possa estar observando.

A PPF planeja manter seus quatro principais pilares de investimento - serviços financeiros, telecomunicações, mídia e comércio eletrônico - mas, observou ela, "isso não exclui investimentos oportunistas menores".

A PPF, hoje uma intrincada rede de empresas, começou sua ascensão logo após a queda do comunismo. Kellner fundou a empresa no início da década de 1990, quando a então Tchecoslováquia começou a vender ativos estatais por meio de um programa que emitia vouchers que as pessoas podiam trocar por ações de empresas ou colocar em fundos.

Em 1991, Kellner criou um fundo para adquirir participações em 202 empresas. Ele acabou lidando com o sexto maior lote de ativos disponíveis na época, de acordo com a empresa, que então ficou conhecida como PPF Group.

Enquanto Kellner construía seu império, sua esposa ocupava-se com a Kellner Family Foundation, uma das primeiras organizações filantrópicas da República Tcheca, que doou quase 2 bilhões de koruna (US$ 89 milhões) para projetos sociais e bolsas de estudo. Kellnerova traz essa perspectiva para sua nova posição, descrevendo a PPF como tendo "responsabilidade social que vai além da esfera dos negócios".

Embora a maioria dos associados próximos e ex-funcionários tenha mantido silêncio sobre a nova liderança da PPF, um dos antigos proprietários minoritários da PPF, Ladislav Bartonicek, compartilhou sua opinião em uma entrevista ao maior jornal diário de negócios do país, Hospodarske Noviny, em setembro.

"A responsabilidade por Renata, que está ativamente envolvida, e pela segunda geração, é diferente", disse ele ao jornal. "Não se trata mais de uma empresa de um homem só - no bom sentido. Os acionistas serão mais conservadores. É uma questão de saber quem, do lado da família, estará mais envolvido no futuro."

Os antigos e atuais parceiros de negócios de Kellnerova se recusaram a ser entrevistados para esta história. De suas três filhas, a única que tem um perfil público é Anna, uma amazona de 27 anos que competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 em Tóquio.

A empresa há muito tempo se orgulha de sua cultura unida, e o desejo de Kellnerova, segundo ela, é que a família continue sendo a proprietária majoritária da PPF nas próximas décadas. Com seus filhos em vários estágios da vida, ela quer permitir que eles tenham uma visão das operações da empresa.

"Quando eles estiverem prontos, eu lhes entregarei a responsabilidade principal com a consciência tranquila", disse ela. "Não estou preocupada com o futuro, porque eles já estão participando da administração de nossas empresas até certo ponto."

