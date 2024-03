A- A+

EUA Saiba quem é a nora de Donald Trump escolhida para um cargo-chave no Partido Republicano Assim como o ex-presidente dos EUA, Lara Trump também é ex-apresentadora de televisão. Ela é casada com o empresário Eric Trump

Donald Trump reforçou, nesta sexta-feira (8), o seu controle sobre o Partido Republicano, nomeando a sua nora Lara Trump para um cargo-chave na organização antes da campanha eleitoral para as próximas eleições, em novembro. Lara assumiu como copresidente do Comitê Nacional Republicano (RNC), que será liderado por Michael Whatley, outro favorito de Trump.

Desde que a filha do então presidente Ronald Reagan (1911 - 2004), Maureen Reagan, foi copresidente do RNC na década de 1980, nenhum outro membro da família de um presidente ou de um candidato ocupou tal posição de poder no país.

Ex-produtora e apresentadora de televisão de 41 anos, Lara se casou com Eric Trump em 2014 e participou ativamente das campanhas de seu sogro na Casa Branca em 2016 e 2020. Ela também mostrou suas próprias aspirações políticas, considerando brevemente concorrer a uma cadeira no Senado dos EUA em seu estado natal, a Carolina do Norte, em 2021, antes de decidir contra isso.

Os membros do RNC reunidos em Houston votaram nos dois favoritos de Trump depois que o magnata venceu as primárias da Super Terça, praticamente garantindo que ele será o candidato e enfrentará Joe Biden.

A pressão de Trump para que a esposa de Eric fosse a segunda no comando do partido simboliza a sua missão de eleger os republicanos em todas as eleições. Depois de registar o ano de angariação de fundos mais baixo numa década, em 2023, o RNC tinha menos de 9 milhões de dólares no final de janeiro, pouco mais de um terço dos 24 milhões do Comitê Nacional Democrata, de acordo com registos federais.

Durante o seu discurso de posse, Lara agradeceu ao sogro e referiu-se abertamente aos dois pontos que aceleraram a sua chegada ao cargo: o seu alinhamento absoluto com a cruzada para a volta do magnata à Casa Branca e a necessidade de angariar mais fundos para os republicanos.

— A meta para o dia 5 de novembro é vencer. Não se trata apenas de direita versus esquerda, republicanos versus democratas. É uma questão de bem versus mal — observou.

— Vou me concentrar na proteção de nossas eleições, garantindo que o dinheiro do RNC seja gasto com o máximo impacto e desenvolvendo habilidades essenciais para garantir que venceremos disputas acirradas dentro das margens. Tudo o que eu fizer nesta comissão terá um objetivo: reeleger Donald Trump, recuperar o Senado e ampliar a maioria na Câmara — disse Lara.

Não é a primeira vez que Trump depende dos seus familiares para posições-chave. Ele cercou-se deles na sua imobiliária Trump Organization e também nomeou parentes para cargos importantes na Casa Branca. Sua filha Ivanka Trump e seu genro Jared Kushner atuaram como conselheiros seniores durante a sua presidência.

