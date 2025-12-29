A- A+

RIO DE JANEIRO Saiba quem é Bozo, apontado pela polícia como chefe do CV que foi preso na Praia de São Conrado Segundo dados de inteligência, o criminoso estava escondido na Rocinha e figurava entre os alvos da Operação Contenção, realizada em outubro

Na tarde do último domingo, o traficante Daniel Rodrigues dos Santos, conhecido pelo vulgo Bozo, foragido da Justiça do Estado de Goiás foi preso por policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SSI/Sepm), com apoio do Batalhão de Polícia Militar do Leblon (23º BPM). A captura ocorreu na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Segundo dados da Corporação, Bozo estava escondido na comunidade da Rocinha, de onde vinha se deslocando pela Zona Sul da capital fluminense. Ele é apontado como chefe da facção criminosa Comando Vermelho (CV) com atuação no município de Aparecida de Goiânia (GO) e possui ligação com a principal facção criminosa atuante no Rio.

Daniel Rodrigues dos Santos, o Bozo, foi preso com outros dois homens na Praia de São Conrado — Foto: Reprodução

O traficante figurava entre os alvos da Operação Contenção, megaoperação realizada pelas forças de segurança do Governo do Estado do Rio de Janeiro nos Complexos do Alemão e da Penha, no mês de outubro deste ano.





Após a deflagração da operação, no dia 28 de outubro, o criminoso passou a se esconder em comunidades da Zona Sul do Rio. Desde então, ele vinha sendo monitorado de forma integrada pelas equipes da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, pelo 23º BPM e por forças de segurança do Estado de Goiás, que acompanharam seus deslocamentos até a localização precisa em São Conrado.

A ocorrência foi registrada na 11ª DP (Rocinha). Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar destacou que a prisão reforça o empenho permanente da Corporação em identificar, localizar e prender criminosos de outros estados que tentam se esconder no Rio de Janeiro, fortalecendo o combate integrado ao crime organizado.

