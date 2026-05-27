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canetas emagrecedoras Saiba quem é Cinthia Silva, maquiadora de famosos, presa por venda irregular de caneta emagrecedora Com atuação também no carnaval, a suspeita foi detida no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. Agentes encontraram medicamentos armazenados no apartamento dela

A maquiadora Cinthia Silva, conhecida por trabalhar com famosos como Gracyanne Barbosa e Xande de Pilares, foi presa na manhã desta terça-feira, 26, no Rio de Janeiro. Ela é alvo de uma operação da Polícia Civil que investiga a venda ilegal de canetas emagrecedoras falsificadas.

A prisão aconteceu no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, onde agentes encontraram medicamentos armazenados no apartamento da suspeita. Presa em flagrante, Cinthia será investigada por comercialização e manipulação irregular das chamadas “canetas emagrecedoras”.

Além dela, a Justiça expediu outros 29 mandados de busca e apreensão na terceira fase da Operação Mounjaro. As investigações começaram em maio de 2025, após informações de inteligência apontarem a existência de um esquema estruturado de venda de canetas emagrecedoras falsificadas. Os produtos eram comercializados por valores muito abaixo dos praticados oficialmente, chegando a custar metade do preço.

Trajetória no carnaval

No último sábado, 23, Gracyanne Barbosa comentou uma publicação da maquiadora em comemoração ao aniversário dela. As duas são amigas de longa data. Dos 26 anos de carreira de Cinthia, 18 foram trabalhando ao lado da musa fitness.

“Amiga linda e inspiradora, que Deus continue te abençoando e te dando essa força incrível. Parabéns, amo você”, escreveu Gracyanne.

Nas redes sociais, Cinthia também já exibiu trabalhos com Belo, Jojo Todynho, o ator Amaury Lorenzo, Valesca Popozuda, Anitta e a ex-BBB Giovanna Pitel. Além de maquiar famosos, ela também oferece cursos de automaquiagem.

Em nota, a Polícia Civil informou que realizou, nesta terça-feira, 26, uma operação contra uma quadrilha investigada por comercializar medicamentos proibidos, vendidos como “canetas emagrecedoras”. Entre os alvos estão profissionais de saúde.

“Até o momento, uma mulher foi presa em flagrante por crime contra a saúde pública. Os agentes já apreenderam celulares e computadores”, informou a corporação.

Segundo a polícia, o grupo atuava de forma organizada e tinha como integrantes até profissionais de saúde, utilizados para trazer aparência de legalidade ao esquema. Além do prejuízo financeiro, os produtos ilegais não possuíam qualquer garantia de procedência ou controle de qualidade.

A ação tem como objetivo apreender medicações proibidas, documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que serão utilizados para aprofundar as investigações.

Cinthia Silva também tem longa trajetória no carnaval carioca. Ela já foi rainha e princesa do Carnaval do Rio, além de rainha de bateria das escolas Unidos da Ponte e Inocentes de Belford Roxo. A maquiadora ainda desfilou como destaque em agremiações como Acadêmicos do Salgueiro, Beija-Flor de Nilópolis, Unidos de Vila Isabel e Imperatriz Leopoldinense.

Os agentes realizam as buscam em endereços ligados aos investigados nos bairros de Copacabana, Leblon e Ipanema, na Zona Sul; Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste; e na Região Central da capital; além de pontos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Brasília e Ceará.

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