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CASO HENRY BOREL Saiba quem é Jairinho; de médico e vereador a réu no caso da morte do menino Henry Ex-parlamentar com reduto eleitoral na Zona Oeste teve mandato cassado após prisão e repercussão do crime. Na época, ele namorava a mãe do menino, Monique Medeiros

Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, é o primogênito de um casal formado por uma dona de casa e um coronel da Polícia Militar. Cresceu nas ruas de Bangu, na Zona Oeste do Rio, onde sua família mantém a casa de dois andares com piscina e churrasqueira e estabeleceu seu reduto político. Em 2004, aos 27 anos, seguindo os passos eleitorais do pai, também ex-deputado estadual, participou da primeira campanha política tendo sido o vereador mais votado do Partido Social Cristão (PSC).

No mesmo ano se formou médico, na unidade da Unigranrio de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O aluno, com CR 7,4, tinha fama no campus de ser um homem inteligente, bem articulado e gentil — a mesma que lhe fez continuar na Câmara por outros três mandados consecutivos, se tornar líder do governo na gestão de Marcelo Crivella e ainda trabalhar a favor da vitoriosa candidatura de Eduardo Paes, em 2020.

Em relação à Medicina, Jairinho fez questão de constar nas primeiras linhas de seu depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca), em 17 de março de 2021, na condição de testemunha da morte de seu enteado, Henry Borel Medeiros, nove dias antes, que nunca exercera a profissão.





Ao relatar que, após encontrar com a namorada, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida , o filho dela caído no quarto com mãos e pés gelados e olhos arregalados, negou ter feito qualquer manobra de reanimação por falta de experiência. E contou que a última vez que realizara massagem cardíaca foi em um boneco, durante as aulas do curso de graduação.

Já no ofício parlamentar, muitos dos projetos de sua autoria e coautoria eram ligados ao bairro de seu nascimento na Zona Oeste. Um deles defendia o tombamento da sede do Céres Futebol Clube, time de Bangu que disputa divisões inferiores do futebol carioca e cujo presidente é Jairo Souza Santos, o coronel Jairo, pai de Dr. Jairinho. É dele também a concessão do benefício de licença maternidade e paternidade para servidores públicos que adotem crianças e a suspensão da aprovação automática na rede municipal de ensino.

A carreira de parlamentar teve fim em junho de 2021, após a acusação de envolvimento na morte do menino Henry Borel. Na ocasião, por 49 votos a zero — e uma ausência — a Câmara de Vereadores do Rio cassou seu mandato por quebra de decoro parlamentar. Na mesma ocasião, Jarinho também perdeu os direitos políticos por oito anos. Foi a primeira vez que um vereador eleito teve seus direitos políticos anulados pela Casa.

Jairinho, então padrasto de Henry e Monique Medeiros, mãe do menino e então namorada de Jairinho, foram presos acusados da morte do garoto. O relatório aprovado pelo Conselho de Ética da Câmara afirmava que a acusação de quebra de decoro parlamentar estava embasada nas "robustas evidências de envolvimento" de Jairinho "no crime que vitimou o menor", nos depoimentos de testemunhas e dos envolvidos ao delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), na perícia técnica e na conclusão do inquérito.

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