Itália Saiba quem é o camerlengo Kevin Farrell, que preside o sepultamento do papa Francisco Kevin Joseph Farrell também será o organizador do conclave

Doutor honorário em Direito e presidente da Suprema Corte do Vaticano, o cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell, de 77 anos, é o responsável pela organização do sepultamento do papa Francisco.

Desde a morte do pontífice, na segunda-feira (21), é ele quem desempenha interinamente as funções de representante máximo da Igreja Católica.

Kevin Joseph Farrell também será o organizador do conclave, que deve ser realizado de 15 a 20 dias após a morte do argentino, para a escolha no novo pontífice.

Em fevereiro de 2019, Farrell foi nomeado por Francisco como camerlengo da Igreja Católica, o "funcionário da câmara do soberano", desempenhando funções de cuidados com o pontífice e o pontificado.

Em seu currículo, o cardeal Farrell, natural de Dublin, capital irlandesa, acumula atuações na América do Norte e Europa, além de conhecimento em diferentes áreas.

No final dos ano 1970, cursou Bacharelado de Artes na Universidade de Salamanca, na Espanha; em seguida, foi para a Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, onde fez mestrado em Filosofia e licenciatura em Teologia.

Décadas depois, se formou mestre em Administração pela Universidade de Notre Dame, nos EUA, instituição que o concedeu o título honorário de doutorado de Direito em 2017.

Sua carreira religiosa começou aos 19 anos, quando ingressou na Congregação dos Legionários de Cristo. Ele foi ordenado como padre aos 31 anos, no Vaticano, pelo cardeal Eduardo Francisco Pironio.

Foi no pontificado de Francisco que Ferrell obteve suas principais nomeações dentro da Igreja Católica. O primeiro pontífice sul-americano o nomeou como Prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, em 2016.

No mesmo ano, o consagrou como cardeal, quando recebeu o anel cardinalício, o barrete e o título de cardeal-diácono de São Juliano Mártir.

Três anos depois, em 2019, Francisco tornou Ferrell camerlengo da Igreja Católica, e em janeiro de 2024 assumiu também a presidência da Suprema Corte do Vaticano.

