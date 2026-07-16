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INVESTIGAÇÃO Saiba quem é o membro da Al-Qaeda suspeito de relação com esquema de lavagem de dinheiro no Rio A Polícia Civil detectou transação financeira entre o líder do esquema e o egípcio Haytham Ahmad Shukri Ahmad Al-Maghrabi, de 40 anos, classificado formalmente pelos EUA como membro do grupo terrorista

Ao desmantelar um esquema que lavava dinheiro para facções criminosas no Rio e em São Paulo nesta quarta-feira, a Polícia Civil levantou a suspeita de ligação do grupo com a organização terrorista Al-Qaeda.

Durante as investigações, a Polícia Civil detectou uma transação financeira entre o líder do esquema, o empresário libanês Reda Zayoun, preso em Foz do Iguaçu, e o egípcio Haytham Ahmad Shukri Ahmad Al-Maghrabi, de 40 anos, classificado formalmente pelos Estados Unidos como membro do grupo terrorista. Ele não foi alvo da ação desta quarta.

No dia 22 de dezembro de 2021, o Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), agência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos responsável por aplicar sanções econômicas e comerciais em prol da segurança nacional e à política externa dos EUA, sancionou membros de uma rede baseada no Brasil de pessoas filiadas à Al-Qaeda e suas empresas por financiamento ao grupo terrorista.

Uma das medidas da ação é o bloqueio de bens dos envolvidos. Na ocasião, os alvos foram três indivíduos e duas entidades. Entre eles, figurava Al-Maghrab, como consta em comunicado publicado no site do governo americano.

Segundo afirmou um representante do governo americano à época, o objetivo era “negar o acesso do grupo ao sistema financeiro formal”, num esforço com parceiros estrangeiros, incluindo o Brasil, para desfazer as redes de apoio financeiro à Al-Qaeda.

Chegada ao Brasil em 2015

De acordo com o governo americano, Al-Maghrab chegou ao Brasil em 2015, e foi um dos primeiros membros no país da rede detectada pelos Estados Unidos. Ele mantinha negócios, incluindo a compra de moeda estrangeira, com outro indivíduo filiado ao grupo terrorista e radicado no Brasil. Trata-se de Ahmed Mohammed Hamed Ali, designado terrorista pelos EUA em 12 de outubro de 2001.

Apesar da transação identificada, o delegado Pedro Brasil, titular da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), uma das responsáveis pela investigação, afirma que ainda não pode concluir que há, de fato, um vínculo entre o esquema e a Al-Qaeda.

"As informações em relação a essa ligação com o terrorismo ainda são muito embrionárias. Nossas investigações identificaram uma transação financeira entre um sancionado da OFAC (agência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos) por financiar a organização terrorista Al-Qaed, e um dos investigados. Além disso, um dos irmãos do Reda já postou nas redes sociais uma bandeira do grupo Hezbollah. Então, são indícios que apontam que pode haver uma ligação com organizações terroristas, mas isso ainda não foi comprovado", afirmou o delegado.

Lavagem em lojas de celular

Apontado como líder de um esquema que lavava dinheiro para facções criminosas no Rio e em São Paulo, Reda Zayoun, empresário do ramo de celular, foi preso em Foz do Iguaçu na manhã desta quarta-feira. De acordo com a polícia, o libanês usava a Tríplice Fronteira, entre Brasil, Paraguai e Argentina, para contrabandear os produtos que alimentavam a organização criminosa.

"A Tríplice Fronteira é uma região considerada pelo governo americano como de atuação de grupos terroristas, principalmente para lavagem de dinheiro. É uma região muito sensível também porque, notoriamente, é uma porta de entradas para armas, munições e drogas, além de produtos de contrabando. Então, a atuação desse grupo nessa região nos chamou a atenção por ser uma região monitorada, ser uma região sensível e com forte vínculo com organizações criminosas atuantes no Brasil", explicou o delegado Pedro Brasil.

Reda é irmão de Kassem Zayoun e Yasser Zayoun, também integrantes do esquema e detidos em São Paulo, onde os três moram.

A lavagem de dinheiro, que beneficiava o Terceiro Comando Puro (TCP), o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), ocorria, principalmente, por meio de lojas de equipamentos de celulares e peças para esses aparelhos, embora houvesse a existência de outros ramos.

"Havia a inserção de valores através de diferentes facções e esse dinheiro era utilizado para comprar, no exterior, peças e acessórios, que eram vendidos como se legais fossem. Eles declaravam esses valores como sendo provenientes de lucro das vendas. Além disso, foram identificados diversos depósitos fracionados, para tentar enganar a Receita Federal, e pulverização do patrimônio para dificultar a investigação financeira", explicou o delegado.

Os dez mandados de prisão foram todos cumpridos pela manhã. Foram quatro detenções na cidade do Rio, uma em Nova Friburgo, uma em Foz do Iguaçu, no Paraná, e uma em São Paulo. Entre os presos no Rio, estão Thierry Martins Lourenço Ribeiro, último a chegar à Cidade da Polícia, por volta das 8h30, e Bárbara Luzia Souza de Carvalho. Esta última foi encontrada nas proximidades do Morro São Carlos, na região central da capital fluminense.

"A Bárbara é proprietária de uma loja de celulares, onde foi detectada uma movimentação financeira muito grande, de mais de R$ 47 milhões num curto espaço de tempo e não compatível com o porte do seu comércio. Ele chegou a declarar renda de R$ 880 por mês e já foi beneficiária de programas sociais. Então, essa movimentação é incompatível com o patrimônio declarado. Já o Thierry é o contador do esquema. Ele fez toda a manobra financeira para dar aparência lícita a um ativo ilícito", detalhou Pedro Brasil.

Entre os materiais apreendidos na operação desta quarta-feira, estão celulares, tablets, notebooks e automóveis. Outros itens encontrados apontam para outra vertente da quadrilha, até então não identificada pela investigação: o contrabando de cigarros eletrônicos e canetas emagrecedoras.

"Com as diligências de hoje, apreendemos um volume considerável de canetas emagrecedoras, cigarros eletrônicos e convencionais, todos importados ilicitamente. Então, esse vai ser um novo braço da investigação, para entendermos como funciona essa conexão com o contrabando. Acreditamos que, por eles atuarem muito na fronteira com o Paraguai, este país possa ser uma porta de entrada desses produtos", destacou o delegado.

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