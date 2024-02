A- A+

CARNAVAL Saiba quem é o Papangu, símbolo e tradição do Carnaval de Bezerros, no Agreste Manifestação cultural surgiu ainda no século 19 e, atualmente, toma as ruas da cidade com pessoas fantasiadas com máscaras e vestimentas brilhantes

Bezerros, no Agreste de Pernambuco, a 104 km do Recife, pode ser considerada um dos principais polos carnavalescos do Estado. Muito disso vem da tradição cultural dos Papangus, que tomam as ruas todos os anos, com roupas e máscaras coloridas, e atraem milhares de foliões em busca de um Carnaval diversificado.

A tradição dos Papangus, que são Patrimônio Cultural Imaterial do Estado, não é de hoje. De acordo com o artista plástico e carnavalesco Robeval Lima, que coordena também o Museu do Papangu de Bezerros, as figuras começaram a sair em cortejo nas ruas do município ainda no século 19.

“Na época da escravatura, as pessoas faziam banquetes e os escravos não podiam participar. Segundo informações, essas pessoas se mascaravam, colocavam fantasias rudimentares e saíam pelas ruas brincando e entravam nas casas de pessoas, pedindo angu de milho. Eles comiam tanto que ficaram conhecidos como 'papa-angu', o que, posteriormente, se tornou os Papangus”, afirmou.

No início, as saídas eram uma forma de resposta aos senhores de engenhos e seus eventos de elite. “Somente com o passar dos anos que essa maneira de se manifestar se tornou uma brincadeira”, explicou o carnavalesco.

Foi somente a partir dos anos 1990 que a tradição dos Papangus passou a ser difundida como uma brincadeira de Carnaval, até se transformar nos desfiles de hoje em dia. Antes disso, produzirem máscaras e roupas sem apelo para a parte estética, eles chegavam a ser motivo de pesadelos para as crianças.

“Antigamente, para crianças, os papangus eram assustadores, inclusive para mim também. Mas com a evolução das vestimentas, quando trouxeram mais cor, brilho, lantejoulas, e até um sorriso para o papangu, isso mudou. Agora eles saem todos os anos no Carnaval com bastante adereços e brilho, sempre com uma evolução e coisas diferentes”, destacou.

Tradição zela pelo anonimato

Nas primeiras fantasias, por não terem condições financeiras, essas pessoas faziam máscaras com coité, um fruto da região, e se vestiam com roupas esfarrapadas, muito longe das vestimentas coloridas e brilhantes de hoje.

Com o tempo, passaram a manufaturar máscaras confeccionadas com papel de embrulhar charque, ainda de maneira simples. Na terceira fase, passaram a utilizar máscaras de tecido, produzidas com fronhas de travesseiro. Após isso, as primeiras cores chegaram, com máscaras de papel colê. Na quinta fase, surgiu o "Cabeção", que se trata de uma máscara com grandes ornamentos na parte superior.

Por fim, na sexta fase, nasceram as máscaras de papel machê, utilizadas hoje em dia. O objetivo, de acordo com Robeval Lima, é manter, acima de tudo, o anonimato na brincadeira.

“Quando você está de máscara e coberto dos pés à cabeça, você ganha um anonimato, até poder, de certa maneira. As pessoas modificam o andar, a voz, tudo para não serem reconhecidos, sejam homens ou mulheres. O ponto é ficar escondido para que ninguém saiba. Eu mesmo já saio há 40 anos, sempre em grupo, e nem a minha própria família sabe qual papangu eu era. Na minha família, já é tradição, trazida pelo meu avô, pais e tios. Fomos criando essa raiz”, explicou.

Máscara de Papangu | Foto: Acervo/Museu do Papangu de Bezerros

Domingo com Concurso de Papangus

O ponto alto do Carnaval de Bezerros é, sem dúvidas, o Concurso de Papangus. Diversas pessoas desfilam pelas ruas da cidade e arrastam milhares de foliões no Carnaval. Como já é tradicional, neste ano, o cortejo acontece no domingo (11), com concentração na rua São Sebastião com destino à Praça Centenária, no centro do município, a partir das 9h.

“Todo mundo desce para o centro da cidade com os papangus. As pessoas aqui adoram”, disse o carnavalesco.

Veja, abaixo, a programação do Concurso de Papangus.

Domingo (11 de fevereiro)

Local: Cortejo da Rua São Sebastião rumo à Praça Centenária

Saída: 9h

Valorização cultural dos Papangus

Um dos papéis da vida de Robeval Lima é atuar na valorização cultural dos Papangus em Bezerros. Sua primeira experiência com a manifestação veio ainda quando criança, na companhia do pai, avô e tios, que já desfilavam.

Desde então, ele já saiu fantasiado cerca de 40 vezes. Ele também é um dos fundadores do Museu do Papangu, espaço aberto em 2006 que reúne mais de 800 peças do personagem e funciona em Bezerros de terça a domingo, das 10h às 17h, com entrada gratuita.

“Eu vejo que a maioria das cidades tem uma identificação cultural. Em Bezerros, os papangus foram ficando fortes e trabalhamos bastante essa parte cultural. A gente tinha que ter um espaço onde existissem as máscaras, as fantasias do Papangu. Por isso que criei esse espaço, porque as pessoas querem conhecer a nossa cultura, e por isso criei o Museu”, começou.

“É muito importante a gente ter essa identificação, porque se falarem de Bezerros fora daqui, vão falar da cidade dos Papangus. Temos a preocupação de passarmos a história e costumes do papangu nas escolas, para os jovens, para que possamos valorizar a cultura e não deixá-la morrer”, completou.

Programação do Carnaval do Papangu

Para além da tradição do Carnaval do Papangu, Bezerros também preparou diversas atrações musicais para a sua população nas festas deste ano. Confira a programação completa abaixo.

Polo Lucas Cardoso - QG do Frevo - Sábado- 10/02/2024

16h - Folc Popular / Papanguarte

18h - Orquestra Cônego Alexandre Cavalcanti

20h - Márcio Dhuka

22h - Priscila Senna

Polo Lucas Cardoso - QG do Frevo - Domingo - 11/02/2024

10h - André Rio

12h - Henrique Barbosa

14h - Geraldinho Lins

16h - Grupo Revelação

18h - Lenine e Maestro Spok

20h - Ávine Vinny

22h - Excesso de Bagagem

Polo Lucas Cardoso - QG do Frevo - Segunda-feira - 12/02/2024

10h - Gustavo Travassos

12h - Clara Sobral

14h - Almir Rouche

16h - Elba Ramalho

18h - Mari Fernandez

20h - Lady Falcão

22h - Marreta You Planeta

Polo Lucas Cardoso - QG do Frevo - Terça-feira- 13/02/2024

10h - Banda Som Brasil

12h - Mega Play

14h - Silvana Salazar

16h - Rodrigo Raposo

18h - Marcão Noventta

20h - Zé Vaqueiro

22h - Patusco

Polo Mestre J. Borges - Cultural - Sábado- 10/02/2024

18h - Oficina Agreste Frevo

20h - Elifas Júnior

Polo Mestre J. Borges - Cultural - Domingo - 11/02/2024

10h - Morganna Bernardo

12h - Bruninho Lima

14h - Benil

16h - Ciel Santos

18h - Nego Thor

20h - Anderson Alves

Polo Mestre J. Borges - Cultural - Segunda-feira - 12/02/2024

10h - Oficina Agreste Frevo

12h - Banda Pinguim

14h - Carlinhos Melo

16h - Nena Queiroga

18h - Jamile Oliveira

20h - Forró dos Bossas

Polo Mestre J. Borges - Cultural - Terça-feira- 13/02/2024

10h - Orquestra Tupy

12h - Joãozinho do Acordeon

14h - Mazzamorra

16h - Banda Tipo 3

18h - Zé Barreto

20h - Bateria Cabulosa

Polo Mestre Lula Vassoureiro - Centenária - Domingo - 11/02/2024

09h - Concurso do Papangu

12h - Walter Lins

14h - Gerlane Lopes

16h - Michel Diniz

18h - Carlinhos Nova

20h - Wanessa Roger

Polo Mestre Lula Vassoureiro - Centenária - Segunda-feira - 12/02/2024

10h - O Pelotão

12h - Luizinho Moreno

14h - Sertão Regado

16h - Mundo Livre S.A

18h - Amanda Leão

20h - Conde Só Brega

Polo Mestre Lula Vassoureiro - Centenária - Terça-feira- 13/02/2024

10h - Concurso do Papangu Infantil

12h - Samara Costa

14h - Kaio Lima

16h - Retrodac

18h - Banda Labaredas

20h - Walmir Lima

Polo Zezé e Zezita - Forró do Papangu - Domingo - 11/02/2024

09h - Forró Galega

10h - Banda de Pífanos de Bezerros

12h - Trio Lampião a Gás

14h - Nildo e seu Regional

Polo Zezé e Zezita - Forró do Papangu - Segunda-feira - 12/02/2024

10h - Trio Chinelo de Palha

12h - Manoel da Concertina

14h - Dadal Forró de Três

Polo Zezé e Zezita - Forró do Papangu - Terça-feira- 13/02/2024

10h - Cabila e Tamborete de Forró

12h - Trio Kabras da Peste

14h - Renilda Cardoso

Polo Ronaldo Souto Maior - São Sebastião - Domingo - 11/02/2024

10h - Orquestra Frevo e CIA

12h - Orquestra do Biu

14h - Oficina Agreste Frevo

16h - Orquestra Zenóbio Torres

17h - André Melo e Banda

Polo Ronaldo Souto Maior - São Sebastião - Segunda-feira - 12/02/2024

10h - Orquestra Frevart

12h - Orquestra do Raimundo

14h - Grupo Tô na Sua

16h - Fabio da GM e Vitinho Cabuloso

17h - Kelvis Duran

Polo Ronaldo Souto Maior - São Sebastião - Terça-feira - 13/02/2024

10h - Orquestra Frevo Serrano

12h - Orquestra Amigos do Frevo

14h - Grupo Nuwe

16h - Banda 100xtress

Polo Malvina Souto Maior - Espaço do Frevo - Domingo - 11/02/2024

09h - Orquestra Frevo no Pé

11h - Orquestra Frevart

13h - Orquestra Cabelo de Fogo

15h - Orquestra do Ronaldinho

Polo Malvina Souto Maior - Espaço do Frevo - Segunda-feira - 12/02/2024

09h - Orquestra Magnatas

11h - Charanga Papangu

13h - Orquestra Zenóbio Torres

15h - Orquestra Amigos do Frevo

Polo Malvina Souto Maior - Espaço do Frevo - Terça-feira- 13/02/2024

09h - Orquestra do Biu

11h - Orquestra Frevo Mais

13h - Orquestra Vassourinhas

15h - Orquestra Tupy



Veja também

RECIFE Frevo, pop nacional e brega recifense enchem o palco do Marco Zero nesse Sábado de Zé Pereira; assista